https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yunuslar-dakikalarca-balikci-teknesiyle-yaristi-misafirlerimizle-yarisiyoruz--1086725333.html
Yunuslar dakikalarca balıkçı teknesiyle yarıştı: 'Misafirlerimizle yarışıyoruz'
Yunuslar dakikalarca balıkçı teknesiyle yarıştı: 'Misafirlerimizle yarışıyoruz'
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T14:47+0300
2024-08-11T14:47+0300
2024-08-11T14:47+0300
türkiye
yunus
gemi
tekne
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Denize açılan balıkçılar, kıyıya dönmek isterken yunus sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine eşlik eden yunusları gören Ahmet Uzun, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalarca tekneyle yarışan yunusları gören Uzun, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/efes-antik-kenti-yakininda-korkutan-yangin-8-bin-600-yillik-tarih-yok-oluyordu-1086725210.html
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yunus, gemi, tekne
Yunuslar dakikalarca balıkçı teknesiyle yarıştı: 'Misafirlerimizle yarışıyoruz'
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti.
Denize açılan balıkçılar, kıyıya dönmek isterken yunus sürüsü ile karşılaştı.
Kendilerine eşlik eden yunusları gören Ahmet Uzun, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalarca tekneyle yarışan yunusları gören Uzun, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler" dedi.