https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yunuslar-dakikalarca-balikci-teknesiyle-yaristi-misafirlerimizle-yarisiyoruz--1086725333.html

Yunuslar dakikalarca balıkçı teknesiyle yarıştı: 'Misafirlerimizle yarışıyoruz'

Yunuslar dakikalarca balıkçı teknesiyle yarıştı: 'Misafirlerimizle yarışıyoruz'

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T14:47+0300

2024-08-11T14:47+0300

2024-08-11T14:47+0300

türkiye

yunus

gemi

tekne

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Denize açılan balıkçılar, kıyıya dönmek isterken yunus sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine eşlik eden yunusları gören Ahmet Uzun, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalarca tekneyle yarışan yunusları gören Uzun, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler" dedi.

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yunus, gemi, tekne