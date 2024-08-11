https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yasemin-adar-yigit-ekvadorlu-rakibine-yenilerek-oyunlara-veda-etti-1086722839.html
Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu rakibine yenilerek oyunlara veda etti
Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu rakibine yenilerek oyunlara veda etti
Sputnik Türkiye
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçında Ekvador’dan Reasco Valdez'e 3-1 mağlup olarak oyunlara veda etti. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T12:51+0300
2024-08-11T12:51+0300
2024-08-11T12:57+0300
spor
yasemin adar yiğit
olimpiyatlar
güreş
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yusuf-dikecin-ardindan-aticilik-sporuna-ilgi-10-yasindan-70-yasina-kadar-bircok-kisi-ariyor-1086721823.html
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yasemin adar yiğit, olimpiyatlar, güreş
yasemin adar yiğit, olimpiyatlar, güreş
Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu rakibine yenilerek oyunlara veda etti
12:51 11.08.2024 (güncellendi: 12:57 11.08.2024)
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçında Ekvador’dan Reasco Valdez'e 3-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.
Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.