https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/washington-baskanliktan-feragat-karsiliginda-maduroya-siyasi-siginma-teklifinde-bulundu-iddiasi-1086737735.html

'Washington, başkanlıktan feragat karşılığında Maduro'ya siyasi sığınma teklifinde bulundu' iddiası

'Washington, başkanlıktan feragat karşılığında Maduro'ya siyasi sığınma teklifinde bulundu' iddiası

Sputnik Türkiye

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T22:34+0300

2024-08-11T22:34+0300

2024-08-11T22:34+0300

dünya

latin amerika

güney amerika

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezuela

abd

abd hegemonyası

abd yaptırım

abd'den venezüela'ya yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_fbc0f3ca9d1c2f5ce17beb562ca89457.jpg

WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, ‘gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak’ Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin "gelecekte ülkenin adli makamlarınca yargılanmaları durumunda, Venezüella’ya iade etmeme garantisi de verildiğini iddia etti.Haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasındaki gizli görüşmelerin, 28 Temmuz'daki seçimlerde kendilerinin açık farkla kazandığını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.ABD ile Venezüella arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan gizli anlaşmanın yapıldığı görüşmelerde de ‘Maduro'nun görevi bırakması’ konusunun gündeme geldiği aktarılan haberde, Venezüella Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.Maduro, geçen hafta, ABD ile varılan ve Katar'da imzalanan ‘gizli anlaşmaya’ dair belgeleri sosyal medyada paylaşmıştı.Paylaşımda yer alan belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere bağlı kalınması halinde ABD'nin Venezüella’ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.Nicolas Maduro, 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik, "Venezüella’nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim" ifadesini kullanmıştı.Venezüella’daki seçim süreciVenezüella’da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.Venezüella Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51.20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/venezuellada-secim-sonuclarina-tepki-suruyor-1086475185.html

latin amerika

venezüella

venezuela

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezuela, maduro, venezüella