https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/venezuellada-secim-sonuclarina-tepki-suruyor-1086475185.html
Venezüella’da seçim sonuçlarına tepki sürüyor
Venezüella’da seçim sonuçlarına tepki sürüyor
Sputnik Türkiye
Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, destekçileriyle Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bir araya gelirken, muhalefet lideri Maria Corina Machado... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T09:04+0300
2024-08-04T09:04+0300
2024-08-04T09:04+0300
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Maduro, Miraflores'in bahçesini saatler öncesinden dolduran kalabalığa yaptığı konuşmada, sokakları ve meydanları yangın yerine çeviren aşırı sağla mücadelelerine kararlı şekilde devam edeceklerini söyledi.Muhalefetin çelişkilerle dolu politikalar izlediğini dile getiren Maduro, "Seçimlere katılmadıkları zaman sabotaj ve komplo çağrısında bulunuyorlar. Katıldıklarında ise toplumu kışkırtmaya çalışıyorlar ve her yerde şiddete yol açıyorlar. Enerji santrallerine görülmemiş saldırılar oldu, eylemcilerden 2 bininin yüzde 80'i son bir ayda Texas, Şili ve Peru'da eğitildi" dedi.Maduro, ‘halkçı’ ve ‘sosyalist’ devlet başkanı olduğunu vurgulayarak, anayasaya saygı duyduklarını belirtti.Venezüellalı göçmenlere yabancı düşmanlığı yapıldığına da değinen Maduro, "Venezüella'da yabancı düşmanlığı yok, biz göçmen kabul eden bir ülkeyiz. Burada yaşayan Şilili, Perulu ve Kolombiyalılara hiçbir zaman zulmetmedik" diye konuştu.Maduro, seçimde hile yapıldığı iddialarını Yüksek Mahkemeye taşımayan muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştirerek, muhalefeti anayasaya saygı duymamakla suçladı.Muhalefet Mercedes Meydanı'nda toplantıSeçimi yüzde 67 ile açık ara farkla kendilerinin kazandığı iddiasını yineleyen muhalif lider Machado, destekçilerinden şiddetten uzak durarak, protestolarına devam etmesini istedi.Machado, her zamankinden daha güçlü olduklarını vurgulayarak, "Hiç bugünkü kadar güçlü olmamıştık. Rejim ise hiç bu kadar zayıflamamıştı. Tüm meşruiyetini kaybetti. Gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Elimizde kanıtlar var ve dünya bunu zaten biliyor" diye konuştu.İktidar ve muhalefet destekçilerinin organizasyonu olaysız şekilde tamamlandı.ABD ve AB seçim sonuçlarını beğenmediABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) uluslararası ilişkiler meselelerini denetleyen milletvekilleri, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, seçimlerden sonra yetkilerinden gönüllü olarak feragat etmemesi halinde ‘sorumlu tutmakla’ tehdit etti.Uluslararası ilişkiler konularını denetleyen ABD ve AB milletvekilleri ortak bir bildiri yayınlayarak, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, seçimlerden sonra yetkilerinden gönüllü olarak feragat etmemesi halinde ‘sorumlu tutmakla’ tehdit etti.ABD Kongresi’nin sitesinde yayınlanan bildiri metninde, “Hükümetlerimiz Venezüella’daki durumu yakından izliyor ve Maduro’nun Venezüella vatandaşlarının demokratik iradesini görmezden gelmeye devam etmesi ve bir seçimin sonuçlarını daha çalmaya karar vermesi halinde birbirileri ile koordinasyon halinde kendisini sorumlu tutulmak niyetindedir” ifadelerine yer verildi.Milletvekilleri, Venezüella’daki başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını ‘uydurma’ olarak tanımladı ve kendilerinin ‘muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez’in kazandığı yönündeki iddiaları destekleyecek yeterli kanıta sahip olduğunu’ ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-vekil-slutskiy-abd-venezuelladaki-protestolarin-organizatoru-oldugunu-kabul-etti-1086446527.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, seçim, seçim sonuçları, güney amerika, latin amerika, abd, avrupa birliği
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, seçim, seçim sonuçları, güney amerika, latin amerika, abd, avrupa birliği
Venezüella’da seçim sonuçlarına tepki sürüyor
Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, destekçileriyle Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bir araya gelirken, muhalefet lideri Maria Corina Machado ise başkent Caracas'taki Las Mercedes semtinden destekçilerine seslendi.
Maduro, Miraflores'in bahçesini saatler öncesinden dolduran kalabalığa yaptığı konuşmada, sokakları ve meydanları yangın yerine çeviren aşırı sağla mücadelelerine kararlı şekilde devam edeceklerini söyledi.
Muhalefetin çelişkilerle dolu politikalar izlediğini dile getiren Maduro, "Seçimlere katılmadıkları zaman sabotaj ve komplo çağrısında bulunuyorlar. Katıldıklarında ise toplumu kışkırtmaya çalışıyorlar ve her yerde şiddete yol açıyorlar. Enerji santrallerine görülmemiş saldırılar oldu, eylemcilerden 2 bininin yüzde 80'i son bir ayda Texas, Şili ve Peru'da eğitildi" dedi.
Maduro, ‘halkçı’ ve ‘sosyalist’ devlet başkanı olduğunu vurgulayarak, anayasaya saygı duyduklarını belirtti.
Venezüellalı göçmenlere yabancı düşmanlığı yapıldığına da değinen Maduro, "Venezüella'da yabancı düşmanlığı yok, biz göçmen kabul eden bir ülkeyiz. Burada yaşayan Şilili, Perulu ve Kolombiyalılara hiçbir zaman zulmetmedik" diye konuştu.
Maduro, seçimde hile yapıldığı iddialarını Yüksek Mahkemeye taşımayan muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştirerek, muhalefeti anayasaya saygı duymamakla suçladı.
Muhalefet Mercedes Meydanı'nda toplantı
Seçimi yüzde 67 ile açık ara farkla kendilerinin kazandığı iddiasını yineleyen muhalif lider Machado, destekçilerinden şiddetten uzak durarak, protestolarına devam etmesini istedi.
Machado, her zamankinden daha güçlü olduklarını vurgulayarak, "Hiç bugünkü kadar güçlü olmamıştık. Rejim ise hiç bu kadar zayıflamamıştı. Tüm meşruiyetini kaybetti. Gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Elimizde kanıtlar var ve dünya bunu zaten biliyor" diye konuştu.
İktidar ve muhalefet destekçilerinin organizasyonu olaysız şekilde tamamlandı.
ABD ve AB seçim sonuçlarını beğenmedi
ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) uluslararası ilişkiler meselelerini denetleyen milletvekilleri, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, seçimlerden sonra yetkilerinden gönüllü olarak feragat etmemesi halinde ‘sorumlu tutmakla’ tehdit etti.
Uluslararası ilişkiler konularını denetleyen ABD ve AB milletvekilleri ortak bir bildiri yayınlayarak, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, seçimlerden sonra yetkilerinden gönüllü olarak feragat etmemesi halinde ‘sorumlu tutmakla’ tehdit etti.
ABD Kongresi’nin sitesinde yayınlanan bildiri metninde, “Hükümetlerimiz Venezüella’daki durumu yakından izliyor ve Maduro’nun Venezüella vatandaşlarının demokratik iradesini görmezden gelmeye devam etmesi ve bir seçimin sonuçlarını daha çalmaya karar vermesi halinde birbirileri ile koordinasyon halinde kendisini sorumlu tutulmak niyetindedir” ifadelerine yer verildi.
Milletvekilleri, Venezüella’daki başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını ‘uydurma’ olarak tanımladı ve kendilerinin ‘muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez’in kazandığı yönündeki iddiaları destekleyecek yeterli kanıta sahip olduğunu’ ifade etti.