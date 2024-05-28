https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-konusunda-rusyayla-anlastik-1084282748.html

UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık

UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T15:49+0300

2024-05-28T15:49+0300

2024-05-28T15:49+0300

ukrayna krizi

rafael mariano grossi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

aleksey lihaçev

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rosatom

zaporojye

zaporizhzhya nükleer santrali

nükleer santral

ukrayna ordusu

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’le Kaliningrad’da bir araya gelen Grossi, “Bugünkü toplantıda, Zaporojye nükleer santralinin operasyonel güvenliğinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda Rus heyetiyle ortak bir anlayışa ulaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.Görüşmelerde söz alan Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna ordusu tarafından insansız hava aracı (İHA) başta olmak üzere sürekli saldırılara maruz kalan nükleer santralin teknik durumunun endişe yaratmadığını söylerken, “Zaporojye NGS’deki teknik durumla birlikte görevlilerin faaliyetleriyle ilgili durumu kesinlikle güvenli olarak değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.Grossi ve Lihaçev, ayrıca Zaporojye NGS'nin yeniden faaliyete geçmesi olasılığını da masaya yatırırken, bunun imkansız olarak görüldüğünde hemfikir olan taraflar, nükleer santralin faaliyete geçmesinin en önemli koşulunun güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yaptı.Santraldeki tüm blokların faaliyetlerine ara verildiğini hatırlatan Lihaçev, santralin faaliyete geçmesinin ilk koşulunun güvenlik olduğunu belirtirken, “Bunun nasıl sağlanacağı, tüm taraflardan verilecek garantiler, ya da cephe hattının ileriye doğru çekilmesiyle zaman gösterecek” dedi.3 saat süren görüşmelerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Grossi, "Herhangi bir nükleer santral gibi Zaporojye NGS’nin faaliyetlerini yeniden başlatmak için, herhangi bir dış etki nedeniyle yaşanabilecek nükleer felaketlerin kesinlikle hariç tutulacağı koşulları sağlamak gerekir” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-birkac-istikamette-birden-geri-cekiliyor-1083930861.html

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