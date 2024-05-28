UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-konusunda-rusyayla-anlastik-1084282748.html
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T15:49+0300
2024-05-28T15:49+0300
ukrayna krizi
rafael mariano grossi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rosatom
zaporojye
zaporizhzhya nükleer santrali
nükleer santral
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084282591_0:128:2912:1766_1920x0_80_0_0_30e5abab27712a651b2eefb9d9d435b5.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’le Kaliningrad’da bir araya gelen Grossi, “Bugünkü toplantıda, Zaporojye nükleer santralinin operasyonel güvenliğinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda Rus heyetiyle ortak bir anlayışa ulaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.Görüşmelerde söz alan Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna ordusu tarafından insansız hava aracı (İHA) başta olmak üzere sürekli saldırılara maruz kalan nükleer santralin teknik durumunun endişe yaratmadığını söylerken, “Zaporojye NGS’deki teknik durumla birlikte görevlilerin faaliyetleriyle ilgili durumu kesinlikle güvenli olarak değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.Grossi ve Lihaçev, ayrıca Zaporojye NGS'nin yeniden faaliyete geçmesi olasılığını da masaya yatırırken, bunun imkansız olarak görüldüğünde hemfikir olan taraflar, nükleer santralin faaliyete geçmesinin en önemli koşulunun güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yaptı.Santraldeki tüm blokların faaliyetlerine ara verildiğini hatırlatan Lihaçev, santralin faaliyete geçmesinin ilk koşulunun güvenlik olduğunu belirtirken, “Bunun nasıl sağlanacağı, tüm taraflardan verilecek garantiler, ya da cephe hattının ileriye doğru çekilmesiyle zaman gösterecek” dedi.3 saat süren görüşmelerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Grossi, "Herhangi bir nükleer santral gibi Zaporojye NGS’nin faaliyetlerini yeniden başlatmak için, herhangi bir dış etki nedeniyle yaşanabilecek nükleer felaketlerin kesinlikle hariç tutulacağı koşulları sağlamak gerekir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-birkac-istikamette-birden-geri-cekiliyor-1083930861.html
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084282591_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_b7843466c61dba517eb8d8bb2f6bdd4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer santral, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), saldırı
rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer santral, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), saldırı

UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık

15:49 28.05.2024
© Sputnik / Валерий ШарифулинUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Валерий Шарифулин
Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğini güçlendirmeye yönelik önlemler konusunda Rus tarafıyla ortak bir anlayışa vardıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’le Kaliningrad’da bir araya gelen Grossi, “Bugünkü toplantıda, Zaporojye nükleer santralinin operasyonel güvenliğinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda Rus heyetiyle ortak bir anlayışa ulaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde söz alan Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna ordusu tarafından insansız hava aracı (İHA) başta olmak üzere sürekli saldırılara maruz kalan nükleer santralin teknik durumunun endişe yaratmadığını söylerken, “Zaporojye NGS’deki teknik durumla birlikte görevlilerin faaliyetleriyle ilgili durumu kesinlikle güvenli olarak değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.
Grossi ve Lihaçev, ayrıca Zaporojye NGS'nin yeniden faaliyete geçmesi olasılığını da masaya yatırırken, bunun imkansız olarak görüldüğünde hemfikir olan taraflar, nükleer santralin faaliyete geçmesinin en önemli koşulunun güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yaptı.
Santraldeki tüm blokların faaliyetlerine ara verildiğini hatırlatan Lihaçev, santralin faaliyete geçmesinin ilk koşulunun güvenlik olduğunu belirtirken, “Bunun nasıl sağlanacağı, tüm taraflardan verilecek garantiler, ya da cephe hattının ileriye doğru çekilmesiyle zaman gösterecek” dedi.
3 saat süren görüşmelerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Grossi, "Herhangi bir nükleer santral gibi Zaporojye NGS’nin faaliyetlerini yeniden başlatmak için, herhangi bir dış etki nedeniyle yaşanabilecek nükleer felaketlerin kesinlikle hariç tutulacağı koşulları sağlamak gerekir” diye konuştu.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
Ukrayna krizi
‘Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesinde birkaç istikamette birden geri çekiliyor’
17 Mayıs, 15:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала