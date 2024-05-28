https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-konusunda-rusyayla-anlastik-1084282748.html
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T15:49+0300
2024-05-28T15:49+0300
2024-05-28T15:49+0300
ukrayna krizi
rafael mariano grossi
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aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’le Kaliningrad’da bir araya gelen Grossi, “Bugünkü toplantıda, Zaporojye nükleer santralinin operasyonel güvenliğinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda Rus heyetiyle ortak bir anlayışa ulaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.Görüşmelerde söz alan Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna ordusu tarafından insansız hava aracı (İHA) başta olmak üzere sürekli saldırılara maruz kalan nükleer santralin teknik durumunun endişe yaratmadığını söylerken, “Zaporojye NGS’deki teknik durumla birlikte görevlilerin faaliyetleriyle ilgili durumu kesinlikle güvenli olarak değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.Grossi ve Lihaçev, ayrıca Zaporojye NGS'nin yeniden faaliyete geçmesi olasılığını da masaya yatırırken, bunun imkansız olarak görüldüğünde hemfikir olan taraflar, nükleer santralin faaliyete geçmesinin en önemli koşulunun güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yaptı.Santraldeki tüm blokların faaliyetlerine ara verildiğini hatırlatan Lihaçev, santralin faaliyete geçmesinin ilk koşulunun güvenlik olduğunu belirtirken, “Bunun nasıl sağlanacağı, tüm taraflardan verilecek garantiler, ya da cephe hattının ileriye doğru çekilmesiyle zaman gösterecek” dedi.3 saat süren görüşmelerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Grossi, "Herhangi bir nükleer santral gibi Zaporojye NGS’nin faaliyetlerini yeniden başlatmak için, herhangi bir dış etki nedeniyle yaşanabilecek nükleer felaketlerin kesinlikle hariç tutulacağı koşulları sağlamak gerekir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-birkac-istikamette-birden-geri-cekiliyor-1083930861.html
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rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer santral, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), saldırı
rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer santral, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), saldırı
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliği konusunda Rusya’yla anlaştık
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğini güçlendirmeye yönelik önlemler konusunda Rus tarafıyla ortak bir anlayışa vardıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’le Kaliningrad’da bir araya gelen Grossi, “Bugünkü toplantıda, Zaporojye nükleer santralinin operasyonel güvenliğinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda Rus heyetiyle ortak bir anlayışa ulaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde söz alan Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna ordusu tarafından insansız hava aracı (İHA) başta olmak üzere sürekli saldırılara maruz kalan nükleer santralin teknik durumunun endişe yaratmadığını söylerken, “Zaporojye NGS’deki teknik durumla birlikte görevlilerin faaliyetleriyle ilgili durumu kesinlikle güvenli olarak değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.
Grossi ve Lihaçev, ayrıca Zaporojye NGS'nin yeniden faaliyete geçmesi olasılığını da masaya yatırırken, bunun imkansız olarak görüldüğünde hemfikir olan taraflar, nükleer santralin faaliyete geçmesinin en önemli koşulunun güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yaptı.
Santraldeki tüm blokların faaliyetlerine ara verildiğini hatırlatan Lihaçev, santralin faaliyete geçmesinin ilk koşulunun güvenlik olduğunu belirtirken, “Bunun nasıl sağlanacağı, tüm taraflardan verilecek garantiler, ya da cephe hattının ileriye doğru çekilmesiyle zaman gösterecek” dedi.
3 saat süren görüşmelerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Grossi, "Herhangi bir nükleer santral gibi Zaporojye NGS’nin faaliyetlerini yeniden başlatmak için, herhangi bir dış etki nedeniyle yaşanabilecek nükleer felaketlerin kesinlikle hariç tutulacağı koşulları sağlamak gerekir” diye konuştu.