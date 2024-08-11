https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/trumpin-yardimcisi-jd-vance-1-milyon-gocmenin-sinir-disi-edilmesini-onerdi-1086734145.html
Trump'ın yardımcısı J.D. Vance 1 milyon göçmenin sınır dışı edilmesini önerdi
Trump'ın yardımcısı J.D. Vance 1 milyon göçmenin sınır dışı edilmesini önerdi
Sputnik Türkiye
ABD’de Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio Senatörü J.D. Vance, ülkenin yasadışı göçle mücadelesinin bir parçası... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T19:01+0300
2024-08-11T19:01+0300
2024-08-11T19:01+0300
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j.d. vance
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cumhuriyetçi parti
abd başkanlık seçimleri
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joe biden
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ABD’li TV kanalı ABC’ye verdiği röportajında, “Burada [ABD'de] yasadışı olarak bulunan 20 milyon insan var. Ulaşılabilir bir şeyle başlamalıyız” ifadelerini kullanan J.D. Vance, konuşmasını, “Haydi 1 milyonla başlayalım, ve sonra devam edebiliriz” diye sürdürdü.Meksika sınırında yaşananları da içeren göçmen krizi, ABD'deki mevcut seçim kampanyasının en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Cumhuriyetçiler krizin bu denli tırmanmasından Demokratları sorumlu tutuyor.ABD'de Biden yönetimiyle Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletleri karşı karşıya getiren göçmen krizi hakkında konuşan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, başkanlık seçimlerini kazanması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ‘tarihindeki en büyük sınır dışı etme kampanyasını başlatma’ sözünü verirken, ABD'den sınır dışı edilen yasadışı göçmenlerin son deporte noktası haline gelen Meksika, göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasadışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören 'sıfır tolerans' adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerinde, 2023'ün Ocak-Kasım aylarında, 2 milyon 240 bini aşkın kişinin Meksika üzerinden ABD'ye geçmek amacıyla sınıra geldiği değerlendirilirken 2022'de bu sayı 2 milyon 326 bin, 2021'de ise 1 milyon 856 bin olarak kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/meksika-abdden-sinir-disi-edilen-gocmenleri-kabul-etmek-istemiyor-1084555116.html
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abd, j.d. vance, donald trump, cumhuriyetçi parti, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden
abd, j.d. vance, donald trump, cumhuriyetçi parti, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden
Trump'ın yardımcısı J.D. Vance 1 milyon göçmenin sınır dışı edilmesini önerdi
ABD’de Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio Senatörü J.D. Vance, ülkenin yasadışı göçle mücadelesinin bir parçası olarak, ABD'de yasadışı olarak bulunan ‘1 milyon kişiyi sınır dışı ederek işe başlanmasını’ önerdi.
ABD’li TV kanalı ABC’ye verdiği röportajında, “Burada [ABD'de] yasadışı olarak bulunan 20 milyon insan var. Ulaşılabilir bir şeyle başlamalıyız” ifadelerini kullanan J.D. Vance, konuşmasını, “Haydi 1 milyonla başlayalım, ve sonra devam edebiliriz” diye sürdürdü.
Meksika sınırında yaşananları da içeren göçmen krizi, ABD'deki mevcut seçim kampanyasının en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Cumhuriyetçiler krizin bu denli tırmanmasından Demokratları sorumlu tutuyor.
ABD'de Biden yönetimiyle Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletleri karşı karşıya getiren göçmen krizi hakkında konuşan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, başkanlık seçimlerini kazanması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ‘tarihindeki en büyük sınır dışı etme kampanyasını başlatma’ sözünü verirken, ABD'den sınır dışı edilen yasadışı göçmenlerin son deporte noktası haline gelen Meksika, göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.
2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasadışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören 'sıfır tolerans' adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.
Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerinde, 2023'ün Ocak-Kasım aylarında, 2 milyon 240 bini aşkın kişinin Meksika üzerinden ABD'ye geçmek amacıyla sınıra geldiği değerlendirilirken 2022'de bu sayı 2 milyon 326 bin, 2021'de ise 1 milyon 856 bin olarak kaydedilmişti.