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Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmek istemiyor
Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmek istemiyor
Sputnik Türkiye
ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin son deporte noktası haline gelen Meksika, göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de, Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesinin imzalanmasını değerlendirdi.Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika'ya değil de doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını dile getirdi.ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirten Obrador, "Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Hepsine çok iyi davranıyoruz ama neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkati çekici adımını atmıştı.Kararnamede, günlük geçişin 2 bin 500 olan üst limitinin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulması ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bidendan-abd-meksika-sinirindaki-yasadisi-gecisleri-engellemek-icin-kararname-1084514946.html
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abd, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, sınır dışı, yasa dışı, yasa dışı göçmen

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmek istemiyor

10:50 06.06.2024
© AA / Christian Torres ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
 ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Christian Torres
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ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin son deporte noktası haline gelen Meksika, göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de, Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesinin imzalanmasını değerlendirdi.
Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika'ya değil de doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını dile getirdi.
ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirten Obrador, "Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Hepsine çok iyi davranıyoruz ama neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkati çekici adımını atmıştı.
Kararnamede, günlük geçişin 2 bin 500 olan üst limitinin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulması ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesi öngörülüyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
DÜNYA
Biden’dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname
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