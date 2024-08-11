https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/tbmm-mahmut-abbasin-katilacagi-olaganustu-toplantiya-hazirlaniyor-erdogan-da-dinleyecek-1086731915.html

TBMM, Mahmut Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor: Erdoğan da dinleyecek

TBMM, Mahmut Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor: Erdoğan da dinleyecek

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği 15 Ağustos'taki olağanüstü toplantı dolayısıyla Meclis'teki güvenlik önlemleri... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T17:57+0300

2024-08-11T17:57+0300

2024-08-11T17:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mahmut abbas

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

gazze

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/17/1060299358_0:252:2745:1796_1920x0_80_0_0_d086bd3744e0aa0b5f1721cedb0cbfca.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak.Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını dinleyecekOlağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.Türkiye'de tedavi görenler Filistinliler de davet edilecekOlağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mahmut abbas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, tbmm