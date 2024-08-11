https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/tbmm-mahmut-abbasin-katilacagi-olaganustu-toplantiya-hazirlaniyor-erdogan-da-dinleyecek-1086731915.html
TBMM, Mahmut Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor: Erdoğan da dinleyecek
TBMM, Mahmut Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor: Erdoğan da dinleyecek
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği 15 Ağustos'taki olağanüstü toplantı dolayısıyla Meclis'teki güvenlik önlemleri... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T17:57+0300
2024-08-11T17:57+0300
2024-08-11T17:57+0300
politika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak.Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını dinleyecekOlağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.Türkiye'de tedavi görenler Filistinliler de davet edilecekOlağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html
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recep tayyip erdoğan, mahmut abbas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, tbmm
recep tayyip erdoğan, mahmut abbas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, tbmm
TBMM, Mahmut Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor: Erdoğan da dinleyecek
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği 15 Ağustos'taki olağanüstü toplantı dolayısıyla Meclis'teki güvenlik önlemleri artırılacak, toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak.
Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.
Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını dinleyecek
Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.
Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.
TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Türkiye'de tedavi görenler Filistinliler de davet edilecek
Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.