https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/sirbistan-rusyadan-tedarik-olmadan-avrupa-yeterli-dogalgaza-sahip-olamaz-1086737318.html

Sırbistan: Rusya'dan tedarik olmadan Avrupa yeterli doğalgaza sahip olamaz

Sırbistan: Rusya'dan tedarik olmadan Avrupa yeterli doğalgaza sahip olamaz

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen devam ederken, bölgedeki... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T22:08+0300

2024-08-11T22:08+0300

2024-08-11T22:08+0300

avrupa'da enerji krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kursk

terör saldırısı

doğalgaz

avrupa

avrupa birliği

sırbistan

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Sputnik’e demeç veren Vulin, Avrupa'nın Rusya'dan gaz almadan diğer kaynaklardan yeterli gaz alamayacağını vurguladığı konuşmasında, “Avrupa'nın enerji çeşitlendirmesine ilişkin tüm görüşmeler, ancak Rusya'dan ve diğer ülkelerden gaz gelmesi koşuluyla mümkün. Rusya'dan tedarik durursa, diğer kaynaklardan yeterli hacim olmaz. Bu bir iyi niyet meselesi değil” ifadesini kullandı.Rus enerji şirketi Gazprom, ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile başlayan çatışmalara rağmen doğalgaz sevkiyatının sürdüğünü bildirirken, şu anda bu istasyon üzerindeki tedarik rotasının, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit geçişi için tek rota olduğu biliniyor.Gazprom geçen yıl bu güzergah üzerinden yaklaşık 14.9 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştirirken, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'a göre bu miktar AB’nin geçtiğimiz yılki toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 4.5'ini oluşturdu.Kursk saldırılarında Suca gaz dağıtım merkezine odaklandığı düşünülen Ukrayna, Mayıs 2022’de, Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Kurks’taki Suca noktasından devam ediyor.Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı keskin bir şekilde artış göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/gazpromdan-aciklama-kursk-bolgesindeki-catismalar-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatini-etkiledi-mi-1086674373.html

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ukrayna, ukrayna krizi, kursk, terör saldırısı, doğalgaz, avrupa, avrupa birliği, sırbistan