https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/salihlide-dun-baslayan-yangin-gece-boyunca-da-devam-etti-mudahale-suruyor-1086720722.html

Salihli'de dün başlayan yangın gece boyunca da devam etti: Müdahale sürüyor

Salihli'de dün başlayan yangın gece boyunca da devam etti: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Salihli'deki orman yangınına bugün de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T10:43+0300

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türkiye

salihli

manisa

orman yangını

yangın

yangın söndürme

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kadin-itfaiyeci-kendi-solunum-cihazini-taktigi-kediyi-yangindan-kurtardi-1086720404.html

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