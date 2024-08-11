https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/salihlide-dun-baslayan-yangin-gece-boyunca-da-devam-etti-mudahale-suruyor-1086720722.html
Salihli'de dün başlayan yangın gece boyunca da devam etti: Müdahale sürüyor
Salihli'de dün başlayan yangın gece boyunca da devam etti: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Salihli'deki orman yangınına bugün de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T10:43+0300
2024-08-11T10:43+0300
2024-08-11T10:45+0300
türkiye
salihli
manisa
orman yangını
yangın
yangın söndürme
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kadin-itfaiyeci-kendi-solunum-cihazini-taktigi-kediyi-yangindan-kurtardi-1086720404.html
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salihli yangın, salihlide orman yangını, manisa salihli
salihli yangın, salihlide orman yangını, manisa salihli
Salihli'de dün başlayan yangın gece boyunca da devam etti: Müdahale sürüyor
10:43 11.08.2024 (güncellendi: 10:45 11.08.2024)
Salihli'deki orman yangınına bugün de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.
Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.