https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kadin-itfaiyeci-kendi-solunum-cihazini-taktigi-kediyi-yangindan-kurtardi-1086720404.html

Kadın itfaiyeci kendi solunum cihazını taktığı kediyi yangından kurtardı

Kadın itfaiyeci kendi solunum cihazını taktığı kediyi yangından kurtardı

Sputnik Türkiye

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Seray Başol yangın söndürmeye gittiği evde bitkin halde bulduğu kedinin hayatını hava solunum cihazını takarak... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T10:18+0300

2024-08-11T10:18+0300

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yaşam

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Balıkesir'in Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında çıkan yangına intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri büyümeden yangını söndürdü.Yangına müdahale eden ekipte yer alan itfaiye eri Seray Başol, pencereyi açmak için gittiği yan odada yerde bitkin halde yatan yavru kediyi fark etti. İlk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından kendi temiz hava solunum cihazını takarak kedinin hayatını kurtardı.Kediyi dumanların arasından alarak hayatını kurtaran Başol, “Olay yerine ekip arkadaşlarımızla birlikte intikal ettik. Yangına müdahale ederken cam açmak için yan odaya girdiğimde yerde bitkin halde bu miniğimizi buldum. Hemen kucaklayıp dışarıya çıkardım. Solunum sıkıntısı çekiyordu. O yüzden kendi temiz hava solunum cihazımı çıkararak ona taktım. Solunum desteği sağlandıktan sonra kendine gelmeye başladı. O sırada üst amirlerim Vetbulans ekiplerine haber verdiler. Vetbulans ekipleri geldiğinde miniğimizi teslim aldılar, hayvan hastanesine götürüp tedavisine devam ettiler. Şu anda gayet iyi mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullandı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakledilen ve ambulansta da müdahale edilen yavru kedinin tedavisi yapıldı.'Sadece insanlar değil bu canlılar da etkileniyor'Kedinin kendilerine ulaştığında bayağı bitkin bir halde olduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk, “İtfaiye erimizin yaptığı uygulamalar doğru bir şekilde yapılmış. Çünkü yanı sırasında karbonmonoksit gazından sadece insanlar değil, bu canlılar da etkileniyor. Buraya geldiğinde ilk muayenesi yapıldı. Daha sonrasında gerekli görülen tahlilleri yapılarak yoğun bakıma alındı. Bizim misafirimiz oldu, sağlık durumu şu an gayet iyi. Korkulacak bir durumu yok” dedi.

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