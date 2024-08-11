https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-silahli-kuvvetleri-odessadaki-askeri-birligi-vurdu-1086735808.html

Rus Silahlı Kuvvetleri Odessa’daki askeri birliği vurdu

Rus Silahlı Kuvvetleri Odessa’daki askeri birliği vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun liman kenti Odessa’da Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmat... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T20:36+0300

2024-08-11T20:36+0300

2024-08-11T20:57+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

odessa

saldırı

mühimmat deposu

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Telegram kanalından duyuran Lebedev, açıklamasında, "Kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika önce tüm Odessa tarafından duyulan bir gelişme yaşandı. Odessa’nın Nerubayskoye ilçesinde konuşlu bir askeri birlik ve mühimmat içeren depolar havaya uçuruldu” ifadelerini kullandı.Lebedev, mühimmatın askeri birliğin yanında bulunan eski Novaya Liniya depolarında saklandığını da ekledi.Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Odessa'daki büyük saldırıyla birlikte başkent Kiev ve Kiev'e yakın bölgelerde de patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, saldırı, mühimmat deposu