https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-silahli-kuvvetleri-odessadaki-askeri-birligi-vurdu-1086735808.html
Rus Silahlı Kuvvetleri Odessa’daki askeri birliği vurdu
Rus Silahlı Kuvvetleri Odessa’daki askeri birliği vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun liman kenti Odessa’da Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmat... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T20:36+0300
2024-08-11T20:36+0300
2024-08-11T20:57+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
odessa
saldırı
mühimmat deposu
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Telegram kanalından duyuran Lebedev, açıklamasında, "Kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika önce tüm Odessa tarafından duyulan bir gelişme yaşandı. Odessa’nın Nerubayskoye ilçesinde konuşlu bir askeri birlik ve mühimmat içeren depolar havaya uçuruldu” ifadelerini kullandı.Lebedev, mühimmatın askeri birliğin yanında bulunan eski Novaya Liniya depolarında saklandığını da ekledi.Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Odessa'daki büyük saldırıyla birlikte başkent Kiev ve Kiev'e yakın bölgelerde de patlamaların meydana geldiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-birlikleri-donetski-yine-misket-bombalariyla-vurdu-1086732896.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, saldırı, mühimmat deposu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, saldırı, mühimmat deposu
Rus Silahlı Kuvvetleri Odessa’daki askeri birliği vurdu
20:36 11.08.2024 (güncellendi: 20:57 11.08.2024)
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun liman kenti Odessa’da Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmat depolarının bulunduğu bir askeri birliği vurduğunu söyledi.
Telegram kanalından duyuran Lebedev, açıklamasında, "Kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika önce tüm Odessa tarafından duyulan bir gelişme yaşandı. Odessa’nın Nerubayskoye ilçesinde konuşlu bir askeri birlik ve mühimmat içeren depolar havaya uçuruldu” ifadelerini kullandı.
Lebedev, mühimmatın askeri birliğin yanında bulunan eski Novaya Liniya depolarında saklandığını da ekledi.
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Odessa'daki büyük saldırıyla birlikte başkent Kiev ve Kiev'e yakın bölgelerde de patlamaların meydana geldiği aktarıldı.