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Para sayma görüntülerine ilişkin iddianame hazırlandı: CHP'lilere hapis cezası talebi
Para sayma görüntülerine ilişkin iddianame hazırlandı: CHP'lilere hapis cezası talebi
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda 22 kişi hakkında... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T18:11+0300
2024-08-11T18:11+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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iddianame
iddianame
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Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı.14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildiHazırlanan iddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu, ayrıca Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nün raporuna göre Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da 'Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi' düzenlendiğini, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği kaydedildi.Bağışlarla karşılandıTaşınmazların hangi tarihte, kim tarafından, ne kadar bedelle satın alındığı ve taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edilerek satıcıya hangi yolla ödendiği bilgilerinin CHP İl Başkanlığı'na sorulduğunun aktarıldığı iddianamede, verilen cevap yazısında satış bedeli 39 milyon 870 bin lira olarak belirtildi. Ayrıca, 15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiği de bildirildi.İddianamede, CHP İl Başkanlığı'nca taşınmaz satın alınma sürecinde başlatılan 'Bir Tuğla da Sen Koy' adlı yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaralarının genel merkeze ait olduğu, kampanyada ne kadar, kim tarafından ve hangi suretle bağış yapıldığı hususlarında bilgi ve belge bulunmadığı belirtildi.Makbuz düzenlenmesi gerektiği vurgulandı'Bir Tuğla Da Sen Koy' adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğinin de aktarıldığı iddianamede, kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği vurgulandı.1'er yıla kadar hapis talebiHazırlanan iddianamede, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet olmak üzere 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/chpdeki-para-sayma-sorusturmasi-avukat-ozerin-ifadesi-ortaya-cikti-1082952957.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para, iddianame, iddianame
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para, iddianame, iddianame

Para sayma görüntülerine ilişkin iddianame hazırlandı: CHP'lilere hapis cezası talebi

18:11 11.08.2024
© İHACHP’de para sayma
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2024
© İHA
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda 22 kişi hakkında iddianame düzenlendi ve her biri için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer alıyor.
Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı.
14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi
Hazırlanan iddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu, ayrıca Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nün raporuna göre Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da 'Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi' düzenlendiğini, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği kaydedildi.

Bağışlarla karşılandı

Taşınmazların hangi tarihte, kim tarafından, ne kadar bedelle satın alındığı ve taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edilerek satıcıya hangi yolla ödendiği bilgilerinin CHP İl Başkanlığı'na sorulduğunun aktarıldığı iddianamede, verilen cevap yazısında satış bedeli 39 milyon 870 bin lira olarak belirtildi. Ayrıca, 15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiği de bildirildi.
İddianamede, CHP İl Başkanlığı'nca taşınmaz satın alınma sürecinde başlatılan 'Bir Tuğla da Sen Koy' adlı yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaralarının genel merkeze ait olduğu, kampanyada ne kadar, kim tarafından ve hangi suretle bağış yapıldığı hususlarında bilgi ve belge bulunmadığı belirtildi.

Makbuz düzenlenmesi gerektiği vurgulandı

'Bir Tuğla Da Sen Koy' adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğinin de aktarıldığı iddianamede, kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği vurgulandı.

1'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet olmak üzere 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
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19 Nisan, 19:01
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