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CHP'deki 'para sayma' soruşturması: Avukat Özer'in ifadesi ortaya çıktı
CHP'deki 'para sayma' soruşturması: Avukat Özer'in ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği belirtilen "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada avukat Özer'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:01+0300
2024-04-19T19:01+0300
türkiye
para
chp istanbul il başkanlığı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ergün özer
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Bu kapsamda ifadeye çağrılan avukat Ergün Özer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Savcılık katına çıkan Özer, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.Özer ifadesinde, eski Şişli Belediye Başkanı şüpheli Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu, CHP İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Bir tuğla da sen koy" kampanyasına 50 bin lira bağış yaptığını, bu parayı da dönemin Şişli Belediye Başkanı Keskin'e verdiğini söyledi.Para karşılığında makbuz talebinde bulunduğunu, il başkanlığı tarafından daha sonra kendisine makbuz gönderileceğinin söylendiğini dile getiren Özer, aradan birkaç ay geçtikten sonra neden makbuz gönderilmediğini sorması üzerine pandemi nedeniyle il başkanlığının kapalı olduğu, daha sonra gönderileceğini söylediklerini anlattı.Şüpheli, aradan zaman geçtikten sonra makbuz meselesinin unutulduğunu kaydederek, hukuka aykırı bağışta bulunmadığını savundu.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hüseyin Köksal ile Turgay Özcan da "şüpheli" olarak ifade vermişti.Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı belirtilmişti.Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edilmişti.Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html
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para, chp istanbul il başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ergün özer
para, chp istanbul il başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ergün özer

CHP'deki 'para sayma' soruşturması: Avukat Özer'in ifadesi ortaya çıktı

19:01 19.04.2024
© İHACHP’de para sayma
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği belirtilen "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada avukat Özer'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda ifadeye çağrılan avukat Ergün Özer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Savcılık katına çıkan Özer, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.
Özer ifadesinde, eski Şişli Belediye Başkanı şüpheli Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu, CHP İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Bir tuğla da sen koy" kampanyasına 50 bin lira bağış yaptığını, bu parayı da dönemin Şişli Belediye Başkanı Keskin'e verdiğini söyledi.
Para karşılığında makbuz talebinde bulunduğunu, il başkanlığı tarafından daha sonra kendisine makbuz gönderileceğinin söylendiğini dile getiren Özer, aradan birkaç ay geçtikten sonra neden makbuz gönderilmediğini sorması üzerine pandemi nedeniyle il başkanlığının kapalı olduğu, daha sonra gönderileceğini söylediklerini anlattı.
Şüpheli, aradan zaman geçtikten sonra makbuz meselesinin unutulduğunu kaydederek, hukuka aykırı bağışta bulunmadığını savundu.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.
Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hüseyin Köksal ile Turgay Özcan da "şüpheli" olarak ifade vermişti.
Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istenmişti.
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