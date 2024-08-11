https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/milas-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-ve-bir-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1086718610.html
Milas açıklarında 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı
Milas açıklarında 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik botlar ile çıkış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen ile bir... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T00:43+0300
2024-08-11T00:43+0300
2024-08-11T00:43+0300
türkiye
milas
göçmen
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
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Muğla ili Milas ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.Bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/iletisim-baskanligi-gocmenlerin-jandarma-gozetiminde-turkiyeye-girdigi-iddiasi-dogru-degil-1086655948.html
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milas, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
milas, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
Milas açıklarında 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik botlar ile çıkış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla ili Milas ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.