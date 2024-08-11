https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/milas-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-ve-bir-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1086718610.html

Milas açıklarında 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Milas açıklarında 20 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik botlar ile çıkış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen ile bir... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T00:43+0300

2024-08-11T00:43+0300

2024-08-11T00:43+0300

türkiye

milas

göçmen

kaçak göçmen

göçmen kaçakçılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086718335_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_6b986343637b0af6191f841c72ad491b.jpg

Muğla ili Milas ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.Bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/iletisim-baskanligi-gocmenlerin-jandarma-gozetiminde-turkiyeye-girdigi-iddiasi-dogru-degil-1086655948.html

türkiye

milas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milas, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı