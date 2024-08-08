https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/iletisim-baskanligi-gocmenlerin-jandarma-gozetiminde-turkiyeye-girdigi-iddiasi-dogru-degil-1086655948.html
İletişim Başkanlığı: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili "Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor" iddiasının gerçek... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T22:00+0300
2024-08-08T22:00+0300
2024-08-08T22:00+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyon
afgan
afgan
afgan sığınmacı
göçmen
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiası ile paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/giresun-valiliginden-il-goc-idaresi-mudurlugu-hakkindaki-iddialarla-ilgili-aciklama-1086611094.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, afgan, afgan, afgan sığınmacı, göçmen
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, afgan, afgan, afgan sığınmacı, göçmen
İletişim Başkanlığı: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili "Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiası ile paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili 'Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerde yer alan kişilerin ülkemize giren düzensiz göçmenler olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Görüntülerin 2021'de geçici koruma altındaki sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçtiği anlara ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması, 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla sonlandırılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.