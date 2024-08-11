https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kurt-yavrusunu-sosyal-medyadan-paylasti-26-bin-lira-ceza-aldi-1086721533.html

Kurt yavrusunu sosyal medyadan paylaştı: 26 bin lira ceza aldı

Kurt yavrusunu sosyal medyadan paylaştı: 26 bin lira ceza aldı

Sputnik Türkiye

Van'ın Erciş ilçesinde kurt yavrusu beslediğini sosyal medya hesabından paylaşan adama 26 bin 839 lira cezai işlem uygulandı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T11:49+0300

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türkiye

kurt

sosyal medya

ceza

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Erciş'te ikamet eden bir kişi, kurt yavrusu beslediğini sosyal medya hesabından paylaşan kişiyle ilgili Doğa Koruma Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.Ekipler, 4915 sayılı Kanun kapsamında; 14 bin 839 TL idari para cezası ve beslediği tespit edilen 2 kurt yavrusu için 12 bin TL tazminat kararı alındı. DKMP ekipleri, destekleri için Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür etti.

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