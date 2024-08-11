Manisa FK'nin antrenman yaptığı tesislerdeki su sayaçları söküldü

"(Yukarıdan talimat var) diyerek sayaçları kanunsuz bir şekilde sökerek götüren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine gerekli başvuruları yaptığımızı ve olayla ilgili yasal süreç başlattığımızı belirtmek isteriz. Manisa Futbol Kulübümüzü, kira sözleşmesi bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nden kanuni olarak atamayan ancak bu tür 'sudan ucuz' yöntemlerle çıkmaya zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin girişimlerini trajikomik olarak değerlendiriyoruz."