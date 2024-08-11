https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kahramanmarasta-orman-yangini-1086718478.html
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T00:39+0300
2024-08-11T00:39+0300
2024-08-11T00:39+0300
türkiye
orman
orman yangını
kahramanmaraş
türkoğlu
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/izmirde-deniz-seferlerine-firtina-engeli-1086717252.html
türkiye
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orman, orman yangını, kahramanmaraş, türkoğlu
orman, orman yangını, kahramanmaraş, türkoğlu
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.