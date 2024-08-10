https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/izmirde-deniz-seferlerine-firtina-engeli-1086717252.html
İzmir'de deniz seferlerine fırtına engeli
İzmir'de deniz seferlerine fırtına engeli
Sputnik Türkiye
İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T23:46+0300
2024-08-10T23:46+0300
2024-08-10T23:46+0300
izmir
türkiye
güzelbahçe
foça
urla
mordoğan
iskele
iskele
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İZDENİZ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaz seferleri kapsamında gerçekleştirilen Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sinopta-denizde-hortum-olustu-1086615436.html
izmir
türkiye
güzelbahçe
foça
urla
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izmir, güzelbahçe, foça, urla, mordoğan , iskele, iskele
izmir, güzelbahçe, foça, urla, mordoğan , iskele, iskele
İzmir'de deniz seferlerine fırtına engeli
İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı.
İZDENİZ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaz seferleri kapsamında gerçekleştirilen Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.