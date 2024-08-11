https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kabildeki-sii-mahallesinde-patlama-1-kisi-oldu-11-kisi-yaralandi-1086736589.html
Kabil'deki Şii mahallesinde patlama: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Kabil'deki Şii mahallesinde patlama: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandığı saldırıyı üstlenen olmadı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T21:15+0300
2024-08-11T21:15+0300
2024-08-11T21:16+0300
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taliban
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Başkent Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını aktardı.Yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirten Zadran, olayın araştırıldığını ve inceleme sonucunun daha sonra açıklanacağını kaydetti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstleniliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/lavrov-taliban-afganistandaki-gercek-guctur-1084245222.html
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afganistan, kabil, taliban, saldırı, şii, ortadoğu
afganistan, kabil, taliban, saldırı, şii, ortadoğu
Kabil'deki Şii mahallesinde patlama: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
21:15 11.08.2024 (güncellendi: 21:16 11.08.2024)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandığı saldırıyı üstlenen olmadı.
Başkent Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirten Zadran, olayın araştırıldığını ve inceleme sonucunun daha sonra açıklanacağını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstleniliyor.