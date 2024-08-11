https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kabildeki-sii-mahallesinde-patlama-1-kisi-oldu-11-kisi-yaralandi-1086736589.html

Kabil'deki Şii mahallesinde patlama: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kabil'deki Şii mahallesinde patlama: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandığı saldırıyı üstlenen olmadı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

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Başkent Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını aktardı.Yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirten Zadran, olayın araştırıldığını ve inceleme sonucunun daha sonra açıklanacağını kaydetti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstleniliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/lavrov-taliban-afganistandaki-gercek-guctur-1084245222.html

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