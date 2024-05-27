https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/lavrov-taliban-afganistandaki-gercek-guctur-1084245222.html

Lavrov: Taliban, Afganistan’daki gerçek güçtür

Lavrov: Taliban, Afganistan’daki gerçek güçtür

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör faaliyetleri nedeniyle BM yaptırımları altındaki Taliban'ın Afganistan'da gerçek bir güç olduğunu vurgularken... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T14:25+0300

2024-05-27T14:25+0300

2024-05-27T14:25+0300

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Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.2003'ten bu yana Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinde yer alan Taliban hükümetinin terör örgütü listesinden çıkarılmasını destekleyen Lavrov, “Gerçek güç onlar. Afganistan’ı umursuyoruz ve başta Orta Asya'daki müttefiklerimiz olmak üzere kayıtsız kalamayız. Dolayısıyla bu süreç gerçekliğin farkına varılmasını yansıtıyor” ifadelerini kullandı.Rusya'da Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildiRusya Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının, Taliban'ın terör örgütü statüsünün kaldırılmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve çalışma sonuçlarının Kremlin'e iletildiğini belirten Kabulov, "Buna olumlu bakıyoruz. Bu, Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz" demişti.Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, 2022'de Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231111/medvedev-abdnin-20-yilda-yapamadigini-taliban-bir-yilda-yapti-uyusturucu-uretimi-yuzde-95-azaldi-1077290494.html

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