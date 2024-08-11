https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/istanbul-tuzlada-santiyede-cokme-2-isci-gocuk-altinda-kaldi-1086731680.html
İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı
İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T17:38+0300
2024-08-11T17:38+0300
2024-08-11T17:40+0300
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tuzla, son dakika
İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı
17:38 11.08.2024 (güncellendi: 17:40 11.08.2024)
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İstanbul Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.