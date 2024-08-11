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İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı
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İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı
İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Tuzla'da şantiyede çökme: 2 işçi göçük altında kaldı

17:38 11.08.2024 (güncellendi: 17:40 11.08.2024)
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Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2024
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İstanbul Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
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