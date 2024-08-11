https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/hava-savunma-sistemleri-rusyanin-5-bolgesinde-ukraynaya-ait-35-iha-ve-4-tocka-u-fuzesi-dusurdu-1086719795.html

Hava savunma sistemleri Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait 35 İHA ve 4 Toçka-U füzesi düşürdü

Hava savunma sistemleri Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait 35 İHA ve 4 Toçka-U füzesi düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna ordusunun 35 insansız hava aracını (İHA) ve 4 Toçka-U... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T09:53+0300

2024-08-11T09:53+0300

2024-08-11T09:53+0300

ukrayna krizi

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece boyunca İHA’lar ve Toçka-U taktik füzeleri ile gerçekleştirdiği saldırıların püskürtüldüğü bilgisi verildi.Açıklamada, “Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 14 İHA ve 4 Toçka-U taktik füzesi imha edildi, Voronej bölgesi üzerinde 16, Belgorod bölgesi üzerinde de 3 İHA düşürüldü. Bryansk ve Oryol bölgelerinin üzerinde de birer İHA yok edildi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak, başta Kursk, Belgorod ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html

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