https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/hava-savunma-sistemleri-rusyanin-5-bolgesinde-ukraynaya-ait-35-iha-ve-4-tocka-u-fuzesi-dusurdu-1086719795.html
Hava savunma sistemleri Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait 35 İHA ve 4 Toçka-U füzesi düşürdü
Hava savunma sistemleri Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait 35 İHA ve 4 Toçka-U füzesi düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna ordusunun 35 insansız hava aracını (İHA) ve 4 Toçka-U... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T09:53+0300
2024-08-11T09:53+0300
2024-08-11T09:53+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
toçka-u
kursk
belgorod
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece boyunca İHA’lar ve Toçka-U taktik füzeleri ile gerçekleştirdiği saldırıların püskürtüldüğü bilgisi verildi.Açıklamada, “Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 14 İHA ve 4 Toçka-U taktik füzesi imha edildi, Voronej bölgesi üzerinde 16, Belgorod bölgesi üzerinde de 3 İHA düşürüldü. Bryansk ve Oryol bölgelerinin üzerinde de birer İHA yok edildi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak, başta Kursk, Belgorod ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), toçka-u, kursk, belgorod, voronej, saldırı, hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), toçka-u, kursk, belgorod, voronej, saldırı, hava savunma
Hava savunma sistemleri Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna’ya ait 35 İHA ve 4 Toçka-U füzesi düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 5 bölgesinde Ukrayna ordusunun 35 insansız hava aracını (İHA) ve 4 Toçka-U füzesini düşürdüğünü duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece boyunca İHA’lar ve Toçka-U taktik füzeleri ile gerçekleştirdiği saldırıların püskürtüldüğü bilgisi verildi.
Açıklamada, “Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 14 İHA ve 4 Toçka-U taktik füzesi imha edildi, Voronej bölgesi üzerinde 16, Belgorod bölgesi üzerinde de 3 İHA düşürüldü. Bryansk ve Oryol bölgelerinin üzerinde de birer İHA yok edildi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak, başta Kursk, Belgorod ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuyor.