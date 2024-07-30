https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html

Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T09:35+0300

2024-07-30T09:35+0300

2024-07-30T10:09+0300

ukrayna krizi

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kursk

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insansız hava aracı (iha)

iha

hava savunma

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Kursk Valisi Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Gece saatlerinde Oktyabrskiy ve Kurçatov ilçelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 füze imha edildi” diye yazdı.Vatandaşlara İHA parçalarına dokunmama uyarısında bulunan Smirnov, hava savunma güçlerine teşekkür etti.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçler tüm saldırıları püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rus-ordusu-donbassta-abd-yapimi-abrams-tanklarindan-birini-daha-imha-etti-1086304841.html

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rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma