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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html
Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T09:35+0300
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Kursk Valisi Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Gece saatlerinde Oktyabrskiy ve Kurçatov ilçelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 füze imha edildi” diye yazdı.Vatandaşlara İHA parçalarına dokunmama uyarısında bulunan Smirnov, hava savunma güçlerine teşekkür etti.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçler tüm saldırıları püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rus-ordusu-donbassta-abd-yapimi-abrams-tanklarindan-birini-daha-imha-etti-1086304841.html
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rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma
rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma

Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi

09:35 30.07.2024 (güncellendi: 10:09 30.07.2024)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi.
Kursk Valisi Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Gece saatlerinde Oktyabrskiy ve Kurçatov ilçelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 füze imha edildi” diye yazdı.
Vatandaşlara İHA parçalarına dokunmama uyarısında bulunan Smirnov, hava savunma güçlerine teşekkür etti.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçler tüm saldırıları püskürtüyor.
ABD yapımı M1A1 Abrams tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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