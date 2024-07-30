https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html
Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T09:35+0300
2024-07-30T09:35+0300
2024-07-30T10:09+0300
ukrayna krizi
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kursk
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insansız hava aracı (iha)
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hava savunma
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Kursk Valisi Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Gece saatlerinde Oktyabrskiy ve Kurçatov ilçelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 füze imha edildi” diye yazdı.Vatandaşlara İHA parçalarına dokunmama uyarısında bulunan Smirnov, hava savunma güçlerine teşekkür etti.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçler tüm saldırıları püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rus-ordusu-donbassta-abd-yapimi-abrams-tanklarindan-birini-daha-imha-etti-1086304841.html
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rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma
rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma
Rusya’nın Kursk bölgesinde 4 Ukrayna İHA'sı imha edildi
09:35 30.07.2024 (güncellendi: 10:09 30.07.2024)
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi.
Kursk Valisi Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, “Gece saatlerinde Oktyabrskiy ve Kurçatov ilçelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 füze imha edildi” diye yazdı.
Vatandaşlara İHA parçalarına dokunmama uyarısında bulunan Smirnov, hava savunma güçlerine teşekkür etti.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçler tüm saldırıları püskürtüyor.