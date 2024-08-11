https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/erzurumda-19uncu-yuzyilda-insa-edilen-rus-kilisesinin-restorasyon-calismalarinda-sona-gelindi-1086723398.html
Erzurum'da 19'uncu yüzyılda inşa edilen Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Erzurum'da 19'uncu yüzyılda inşa edilen Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi
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Erzurum'daki Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T13:05+0300
2024-08-11T13:05+0300
2024-08-11T13:05+0300
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Erzurum'un Oltu ilçe merkezinde yer alan Oltu Rus Kilisesi'nin Ruslar tarafından 1885-1890 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Özellikleri neler? Oltu Rus Kilisesi 32x15 metre boyutlarındaki dikdörtgen ayaklar tarafından desteklenen, kiborion tarzındaki kubbenin iki yanında yer alan dikdörtgen mekânlardan oluşuyor. Kuzey ve güneydeki uzun cepheler kısa tutulmuştur. Batı cephesinin ortasında süslü, yuvarlak kemerli, hafif dışa taşırılmış giriş kapıları var.Ana giriş üzerindeki kule, kütlesel olarak girişin bir devamı halindedir. Kulenin üst örtüsü günümüze ulaşamamışken yapılan restorasyon ile bu alan tamamlandı. Kilisede, dış cephe özellikleri bakımından genel olarak sade bir görüntü hâkimdir. Dış cephelerin hareketli bir görüntüye kavuşması için farklı türden ve renkten taşlar, silmeler ve duvar payeleri kullanıldı.2019 yılında restore edilmeye başladı Erzurum Valiliği öncülüğünde hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle 2018 yılında başlatılan proje ile arşiv resimlerinden yola çıkılarak aslına uygun şekilde restoresi planlandı. 2019 yılında restorasyonuna başlanan kilisenin 2023 yılında restorasyon çalışmaları tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/dunyanin-en-pahali-sogani-toprakla-bulustu-3500-yillik-gecmise-sahip--1086722525.html
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Erzurum'da 19'uncu yüzyılda inşa edilen Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Erzurum'daki Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Erzurum'un Oltu ilçe merkezinde yer alan Oltu Rus Kilisesi'nin Ruslar tarafından 1885-1890 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor.
Oltu Rus Kilisesi 32x15 metre boyutlarındaki dikdörtgen ayaklar tarafından desteklenen, kiborion tarzındaki kubbenin iki yanında yer alan dikdörtgen mekânlardan oluşuyor. Kuzey ve güneydeki uzun cepheler kısa tutulmuştur. Batı cephesinin ortasında süslü, yuvarlak kemerli, hafif dışa taşırılmış giriş kapıları var.
Ana giriş üzerindeki kule, kütlesel olarak girişin bir devamı halindedir. Kulenin üst örtüsü günümüze ulaşamamışken yapılan restorasyon ile bu alan tamamlandı. Kilisede, dış cephe özellikleri bakımından genel olarak sade bir görüntü hâkimdir. Dış cephelerin hareketli bir görüntüye kavuşması için farklı türden ve renkten taşlar, silmeler ve duvar payeleri kullanıldı.
2019 yılında restore edilmeye başladı
Erzurum Valiliği öncülüğünde hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle 2018 yılında başlatılan proje ile arşiv resimlerinden yola çıkılarak aslına uygun şekilde restoresi planlandı. 2019 yılında restorasyonuna başlanan kilisenin 2023 yılında restorasyon çalışmaları tamamlandı.