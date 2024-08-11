https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/erdogan-somali-cumhurbaskani-ile-gorustu-1086738445.html

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T23:02+0300

2024-08-11T23:02+0300

2024-08-11T23:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

somali

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/tbmm-mahmut-abbasin-katilacagi-olaganustu-toplantiya-hazirlaniyor-erdogan-da-dinleyecek-1086731915.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, somali