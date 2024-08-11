https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/direksiyon-hakimiyetini-kaybetti-dukkan-onunde-oturan-4-kisi-son-anda-kurtuldu-1086735654.html
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Dükkan önünde oturan 4 kişi son anda kurtuldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Dükkan önünde oturan 4 kişi son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Maltepe'de kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkana giren ve dükkanın önünde oturan 4 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T20:23+0300
2024-08-11T20:23+0300
2024-08-11T20:23+0300
türkiye
trafik kazası
bağdat caddesi
istanbul
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Dün İstanbul Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 KPA 504 plakalı Chery marka otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üzerinden sokağa giriş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada, dükkanın önünde oturan üç vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. 4 kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hülya Y.'nin dükkan önünde oturan 3 kişiyi ezdiği görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İşyeri önündeki 3 kişiyi ezdiGüvenlik kamerası görüntülerde Hülya Y.'nin kullandığı araç hızla gelip önce kaldırıma, ardından merdivenlere çıkıp işyeri önünde oturan üç kişiye çarptığı ve kazanın ardından otomobilin ters yattığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/unlu-youtuber-enes-batur-trafik-kazasi-gecirdi--1085582126.html
türkiye
bağdat caddesi
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trafik kazası, bağdat caddesi, istanbul
trafik kazası, bağdat caddesi, istanbul
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Dükkan önünde oturan 4 kişi son anda kurtuldu
Maltepe'de kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkana giren ve dükkanın önünde oturan 4 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dün İstanbul Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 34 KPA 504 plakalı Chery marka otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üzerinden sokağa giriş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı.
Kazada, dükkanın önünde oturan üç vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. 4 kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hülya Y.'nin dükkan önünde oturan 3 kişiyi ezdiği görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İşyeri önündeki 3 kişiyi ezdi
Güvenlik kamerası görüntülerde Hülya Y.'nin kullandığı araç hızla gelip önce kaldırıma, ardından merdivenlere çıkıp işyeri önünde oturan üç kişiye çarptığı ve kazanın ardından otomobilin ters yattığı görülüyor.