https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/unlu-youtuber-enes-batur-trafik-kazasi-gecirdi--1085582126.html

Ünlü YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi

Ünlü YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Youtuber Enes Batur, İzmit - Kandıra yolunda trafik kazası geçirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T23:22+0300

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türkiye

enes batur

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

trafik kontrolü

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YouTube Türkiye'de en fazla aboneye sahip olan ünlülerden biri olan Enes Batur’un bugün trafik kazası geçirdiği ifade edildi.Enes Batur, İzmit-Kandıra yolunda kaza yaptı. Enes Batur’un yanında YouTuber Zelal Işıl Özdemir’in de bulunduğu aktarıldı.Sağlık ekiplerinden gelen bilgilere göre Enes Batur’un bilincinin açık ve şimdilik iyi durumda olduğu belirtildi.Enes Batur kimdir? Enes Batur Sungurtekin veya sadece bilinen adıyla Enes Batur, Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. Nisan 2023 itibarıyla Türkiye’nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmektedir.

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enes batur, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, trafik kontrolü