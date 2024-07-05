https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/unlu-youtuber-enes-batur-trafik-kazasi-gecirdi--1085582126.html
Ünlü YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi
Ünlü YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Youtuber Enes Batur, İzmit - Kandıra yolunda trafik kazası geçirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T23:22+0300
2024-07-05T23:22+0300
2024-07-05T23:23+0300
türkiye
enes batur
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
trafik kontrolü
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YouTube Türkiye'de en fazla aboneye sahip olan ünlülerden biri olan Enes Batur’un bugün trafik kazası geçirdiği ifade edildi.Enes Batur, İzmit-Kandıra yolunda kaza yaptı. Enes Batur’un yanında YouTuber Zelal Işıl Özdemir’in de bulunduğu aktarıldı.Sağlık ekiplerinden gelen bilgilere göre Enes Batur’un bilincinin açık ve şimdilik iyi durumda olduğu belirtildi.Enes Batur kimdir? Enes Batur Sungurtekin veya sadece bilinen adıyla Enes Batur, Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. Nisan 2023 itibarıyla Türkiye’nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200917/karantinada-olmasi-gereken-youtuber-enes-batur-evde-bulunamadi-yurda-yerlestirildi-1042869493.html
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enes batur, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, trafik kontrolü
enes batur, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, trafik kontrolü
Ünlü YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi
23:22 05.07.2024 (güncellendi: 23:23 05.07.2024)
Youtuber Enes Batur, İzmit - Kandıra yolunda trafik kazası geçirdi.
YouTube Türkiye'de en fazla aboneye sahip olan ünlülerden biri olan Enes Batur’un bugün trafik kazası geçirdiği ifade edildi.
Enes Batur, İzmit-Kandıra yolunda kaza yaptı. Enes Batur’un yanında YouTuber Zelal Işıl Özdemir’in de bulunduğu aktarıldı.
Sağlık ekiplerinden gelen bilgilere göre Enes Batur’un bilincinin açık ve şimdilik iyi durumda olduğu belirtildi.
Enes Batur Sungurtekin veya sadece bilinen adıyla Enes Batur, Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. Nisan 2023 itibarıyla Türkiye’nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmektedir.