https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/62-kisi-hayatini-kaybetmisti-turkiyeden-brezilyadaki-ucak-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji--1086704008.html

62 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

62 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Brezilya'da düşen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için taziye mesajı yayınladı. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T13:43+0300

2024-08-10T13:43+0300

2024-08-10T13:43+0300

türkiye

brezilya

türkiye

dışişleri

dışişleri bakanlığı

kaza

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Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Açıklamada, "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/brezilyada-yolcu-ucagi-dustu-1086690788.html

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brezilya, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, kaza