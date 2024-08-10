https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/62-kisi-hayatini-kaybetmisti-turkiyeden-brezilyadaki-ucak-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji--1086704008.html
62 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
62 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Brezilya'da düşen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için taziye mesajı yayınladı. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T13:43+0300
2024-08-10T13:43+0300
2024-08-10T13:43+0300
türkiye
brezilya
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
kaza
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Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Açıklamada, "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/brezilyada-yolcu-ucagi-dustu-1086690788.html
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brezilya, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, kaza
brezilya, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, kaza
62 kişi hayatını kaybetmişti: Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, Brezilya'da düşen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.
Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.