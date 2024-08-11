https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ambulansin-onunu-kesip-cami-yumrukladi-1086718891.html
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı
Sputnik Türkiye
Mersin'de cipiyle önünü kestiği ambulansı yumruklayan kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T00:53+0300
2024-08-11T00:53+0300
2024-08-11T00:53+0300
türkiye
ambulans
mersin
tarsus
saldırı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin, cipiyle önünü kestiği ambulansın kapısına ve camına yumruk atması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Öğretmenler Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, A.E.K'nin kullandığı ambulanstaki 112 Acil Sağlık ekibiyle tartıştı.Olay yerinden ayrılan sağlık personelini cipiyle takip eden zanlı, Dumlupınar Caddesi'nde ambulansın önünü kesti.Aracından inip ambulansın kapısına ve camına yumruk atan şüpheli, sonrasında bölgeden uzaklaştı.Polis merkezine giden 3 sağlık personeli, zanlı hakkında şikayette bulundu.Olay anı sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kendisine-sigara-vermeyenleri-bicakladi-4-yarali-1086659230.html
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ambulans, mersin, tarsus, saldırı
ambulans, mersin, tarsus, saldırı
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı
Mersin'de cipiyle önünü kestiği ambulansı yumruklayan kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin, cipiyle önünü kestiği ambulansın kapısına ve camına yumruk atması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öğretmenler Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, A.E.K'nin kullandığı ambulanstaki 112 Acil Sağlık ekibiyle tartıştı.
Olay yerinden ayrılan sağlık personelini cipiyle takip eden zanlı, Dumlupınar Caddesi'nde ambulansın önünü kesti.
Aracından inip ambulansın kapısına ve camına yumruk atan şüpheli, sonrasında bölgeden uzaklaştı.
Polis merkezine giden 3 sağlık personeli, zanlı hakkında şikayette bulundu.
Olay anı sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.