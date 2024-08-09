https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kendisine-sigara-vermeyenleri-bicakladi-4-yarali-1086659230.html
Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı
Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T00:01+0300
2024-08-09T00:01+0300
2024-08-09T00:01+0300
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sigara
kocaeli
bıçak
izmit
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı görenler, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/tutun-urunleri-ile-sigaralara-yeni-duzenlenme-sigara-paketlerinde-ne-degisecek-1086560538.html
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sigara, kocaeli, bıçak, izmit
sigara, kocaeli, bıçak, izmit
Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı
Kocaeli'nde sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Olayı görenler, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.