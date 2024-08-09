https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kendisine-sigara-vermeyenleri-bicakladi-4-yarali-1086659230.html

Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı

Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T00:01+0300

2024-08-09T00:01+0300

2024-08-09T00:01+0300

türkiye

sigara

kocaeli

bıçak

izmit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086659073_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b819d357b79ffad2e6d2fdcb0cbe502d.jpg

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı görenler, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/tutun-urunleri-ile-sigaralara-yeni-duzenlenme-sigara-paketlerinde-ne-degisecek-1086560538.html

türkiye

kocaeli

izmit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, kocaeli, bıçak, izmit