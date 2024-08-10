https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ukrayna-ordusunun-teroru-devam-ediyor-kursk-bolgesinden-76-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1086716349.html

Ukrayna ordusunun terörü devam ediyor: Kursk Bölgesi’nden 76 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna ordusunun terörü devam ediyor: Kursk Bölgesi’nden 76 binden fazla kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırılarının devam ettiği Kursk Bölgesi’nden 76 binden fazla vatandaşın güvenli yerlere tahliye edildiğini... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T22:57+0300

2024-08-10T22:57+0300

2024-08-10T23:01+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya acil durum bakanlığı

kursk

tahliye

barınma

ukrayna ordusu

sabotaj

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Bakanlığın açıklamasında, bölge halkına aralıksız yardım sağlamak amacıyla acil müdahale merkezinin 24 saat çalışmaya devam ettiği belirtilirken, “Şu anda öncelik, bölge sakinlerinin güvenli yerlere yerleştirilmesi. Bu çalışma başladığı günden itibaren şu ana kadar toplamda 76 binden fazla kişi tahliye edildi” ifadesine yer verildi.Güvenli yerlerde 60 geçici barınma merkezinin açıldığı ifade edilirken bu merkezlerde 4 bin 300’den fazla kişinin yerleştirildiği belirtildi. Ayrıca, söz konusu merkezlerde yedek yatak sayısını artırmaya devam eden Bakanlık, bazı vatandaşların akraba ve yakınlarının yanında kalmayı tercih ettiğini anlattı.Merkezlere yerleştirilen tüm vatandaşlara gereken tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, tahliyede otobüs ve trenlerden yararlanıldığı aktarıldı.6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusya-disisleri-uyardi-ukrayna-istihbarati-zaharovayi-iceren-deepfake-yayiyor-1086714539.html

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rusya, rusya acil durum bakanlığı, kursk, tahliye, barınma, ukrayna ordusu, sabotaj