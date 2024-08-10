https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusya-disisleri-uyardi-ukrayna-istihbarati-zaharovayi-iceren-deepfake-yayiyor-1086714539.html

Rusya Dışişleri uyardı: Ukrayna istihbaratı Zaharova’yı içeren deepfake yayıyor

Rusya Dışişleri uyardı: Ukrayna istihbaratı Zaharova’yı içeren deepfake yayıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna gizli servisinin Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuşmalarından alıntı içeren ve diplomatın Rusya’nın Zaporojye... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T21:42+0300

2024-08-10T21:42+0300

2024-08-10T21:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

deepfake

internet

sosyal medya

kursk

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

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Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna gizli servisinin Batılı küratörlerin yardımıyla, Rusya’nın sınır bölgelerindeki durumla ilgili yanlış bilgileri yaymak için deepfake ve diğer yapay zeka tabanlı teknolojileri aktif olarak kullanmaya devam ettiği kaydedildi.İnternet ve sosyal medyada dolaşan deepfake videolarına dikkat çekilen açıklamada, bu sefer Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın “Rusya’nın, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesinden gönüllü olarak çekilmesi karşılığında Zaporojye nükleer santralinin Kiev temsilcilerinin kontrolüne devredilmesini değerlendirmeye hazır olduğunu” söylediği iddia edilen bir videonun dolaştığı uyarısı yapıldı.Bu videonun, Zaharova’nın 18 Temmuz brifinginden görüntüler temelinde montaj edilen deepfake olduğunu vurgulayan Bakanlık, “Altını çiziyoruz. Mariya Zaharova hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün gerçek yorumları Telegram kanalında ve bakanlığın resmi kaynaklarında mevcut” ifadesini kullandı.Açıklamada, Kursk nükleer santralindeki gerçek duruma ilişkin güncel bilgilerin Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilciliğinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na gönderdiği 9 Ağustos tarihli resmi mektubunda bulunabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alman-basinindaki-alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-medvedevden-sert-uyari-1086702091.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, deepfake, internet, sosyal medya, kursk, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)