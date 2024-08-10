https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/turkiye-ile-kuveyt-arasinda-finansal-istihbarat-degisimine-dair-mutabakat-muhtirasi-imzalandi-1086699171.html

Türkiye ile Kuveyt arasında 'Finansal istihbarat değişimine dair mutabakat muhtırası' imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında 'Finansal istihbarat değişimine dair mutabakat muhtırası' imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Kuveyt arasında 'Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T11:02+0300

2024-08-10T11:02+0300

2024-08-10T11:02+0300

türkiye

kuveyt

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mutabakat

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

mali suçlar araştırma kurulu (masak)

kuveyt maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

cumhurbaşkanı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında, "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" imzalandı.İmzalanan mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılması ihtimalinde, bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1086696956.html

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