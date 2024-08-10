https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/turkiye-ile-kuveyt-arasinda-finansal-istihbarat-degisimine-dair-mutabakat-muhtirasi-imzalandi-1086699171.html
Türkiye ile Kuveyt arasında 'Finansal istihbarat değişimine dair mutabakat muhtırası' imzalandı
Türkiye ile Kuveyt arasında 'Finansal istihbarat değişimine dair mutabakat muhtırası' imzalandı
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Türkiye ve Kuveyt arasında 'Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T11:02+0300
2024-08-10T11:02+0300
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kuveyt
resmi gazete
mutabakat
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
kuveyt maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
cumhurbaşkanı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında, "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" imzalandı.İmzalanan mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılması ihtimalinde, bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1086696956.html
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türkiye kuveyt mutabakat, masak kuveyt, finansal istihbarat kuveyt
Türkiye ile Kuveyt arasında 'Finansal istihbarat değişimine dair mutabakat muhtırası' imzalandı
Türkiye ve Kuveyt arasında 'Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası' imzalandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında, "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
İmzalanan mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılması ihtimalinde, bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.