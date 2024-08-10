TESK Genel Başkanı Palandöken: Taksiciler mağdur oluyor, taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı

Dolayısıyla bu farklılık şoför esnafını ve aynı şekilde yanında çalışanı mağdur ediyor. Dolar kurunun farklılaşması nedeniyle petrolde de zaman içerisinde değişiklikler oluyor. Hem LPG hem benzin hem de mazot fiyatları ayarlamaları sonrası taksi ücretleri, dolmuş ücretleri, toplu taşıma ücretlerinde bir artış söz konusu oluyor. Şoförlerimiz taksimetre güncelleme işlemine gittiği zaman, 5 dakikalık bir işlem olmasına rağmen, en ucuz ilde 1000 liranın üstü, İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin lira. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli.