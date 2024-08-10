https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/tesk-genel-baskani-palandoken-taksiciler-magdur-oluyor-taksimetre-ayarlama-ucreti-standart-olmali-1086703701.html
TESK Genel Başkanı Palandöken: Taksiciler mağdur oluyor, taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Taksiciler mağdur oluyor, taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı
Sputnik Türkiye
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ayarlama ücretlerinin her ilde farklı uygulandığını... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T13:22+0300
2024-08-10T13:22+0300
2024-08-10T13:22+0300
türkiye
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
taksi
taksimetre
mağdur
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TESK Genel Başkanı Palandöken tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu belirtildi.Söz konusu ücretin her ilde farklı uygulandığına işaret eden Palandöken şu cümleleri kaydetti:Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çok sayıda taksici esnafının sıra beklerken zaman ve para kaybettiklerine işaret eden Palandöken, "Sorunun çözümü için ilgili Bakanlığın bu konuda bir standart getirmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/adalet-bakani-tunc-uyap-dunyaya-ornek-gosterilecek-bir-proje-haline-geldi-1086703450.html
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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, taksi, taksimetre, mağdur
tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, taksi, taksimetre, mağdur
TESK Genel Başkanı Palandöken: Taksiciler mağdur oluyor, taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ayarlama ücretlerinin her ilde farklı uygulandığını belirterek, söz konusu ücretin standart olması gerektiğini dile getirdi.
TESK Genel Başkanı Palandöken tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu belirtildi.
Söz konusu ücretin her ilde farklı uygulandığına işaret eden Palandöken şu cümleleri kaydetti:
Dolayısıyla bu farklılık şoför esnafını ve aynı şekilde yanında çalışanı mağdur ediyor. Dolar kurunun farklılaşması nedeniyle petrolde de zaman içerisinde değişiklikler oluyor. Hem LPG hem benzin hem de mazot fiyatları ayarlamaları sonrası taksi ücretleri, dolmuş ücretleri, toplu taşıma ücretlerinde bir artış söz konusu oluyor. Şoförlerimiz taksimetre güncelleme işlemine gittiği zaman, 5 dakikalık bir işlem olmasına rağmen, en ucuz ilde 1000 liranın üstü, İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin lira. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli.
Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çok sayıda taksici esnafının sıra beklerken zaman ve para kaybettiklerine işaret eden Palandöken, "Sorunun çözümü için ilgili Bakanlığın bu konuda bir standart getirmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.