https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/adalet-bakani-tunc-uyap-dunyaya-ornek-gosterilecek-bir-proje-haline-geldi-1086703450.html
Adalet Bakanı Tunç: UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi
Adalet Bakanı Tunç: UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi'nin (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldiğini ifade ederek UYAP'ın etkinliğinin her... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T13:17+0300
2024-08-10T13:17+0300
2024-08-10T13:17+0300
politika
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
uyap
ulusal yargı ağı (uyap)
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'Güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Bakan Tunç, “Bu kapsamda Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor” ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen UYAP'ın 56 kurumla 181 entegrasyonu olduğunu vurguladı.'Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı'UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, 8 portalda hizmet verildiğini kaydetti.Yapay zeka ile desteklenen, Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasının sağlandığını bildiren Bakan Tunç, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/bakan-isikhan-en-dusuk-seviyede-diyerek-acikladi-408-bin-139-kadin-ise-yerlestirildi-1086703082.html
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, uyap, ulusal yargı ağı (uyap)
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, uyap, ulusal yargı ağı (uyap)
Adalet Bakanı Tunç: UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi'nin (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldiğini ifade ederek UYAP'ın etkinliğinin her geçen gün bakanlık mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek arttığını vurguladı.
'Güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Bakan Tunç, “Bu kapsamda Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor” ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen UYAP'ın 56 kurumla 181 entegrasyonu olduğunu vurguladı.
'Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı'
UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, 8 portalda hizmet verildiğini kaydetti.
Yapay zeka ile desteklenen, Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasının sağlandığını bildiren Bakan Tunç, şöyle konuştu:
Ülkemizin ilk e-Devlet projelerinden olan, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile vatandaşlarımızın yargı sistemine daha hızlı ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda UYAP'ın 56 kurum ile 181 farklı alanda entegrasyonunu sağladık. Günlük 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veriyoruz. Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı. Adalet Bakanlığı olarak dijital dönüşüm çalışmalarına önem vermeye, adalete erişimi güçlendirmeye devam edeceğiz.