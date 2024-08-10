https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/adalet-bakani-tunc-uyap-dunyaya-ornek-gosterilecek-bir-proje-haline-geldi-1086703450.html

Adalet Bakanı Tunç: UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi

Adalet Bakanı Tunç: UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi'nin (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldiğini ifade ederek UYAP'ın etkinliğinin her... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T13:17+0300

2024-08-10T13:17+0300

2024-08-10T13:17+0300

politika

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

uyap

ulusal yargı ağı (uyap)

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'Güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Bakan Tunç, “Bu kapsamda Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor” ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen UYAP'ın 56 kurumla 181 entegrasyonu olduğunu vurguladı.'Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı'UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, 8 portalda hizmet verildiğini kaydetti.Yapay zeka ile desteklenen, Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasının sağlandığını bildiren Bakan Tunç, şöyle konuştu:

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, uyap, ulusal yargı ağı (uyap)