https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/suikast-girisimine-ragmen-trump-acik-hava-mitinglerine-devam-dedi-1086261087.html
Suikast girişimine rağmen: Trump ‘açık hava mitinglerine devam’ dedi
Suikast girişimine rağmen: Trump ‘açık hava mitinglerine devam’ dedi
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’da uğradığı suikast girişimine rağmen açık hava mitinglerine devam etme niyetinde olduğunu belirterek... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T17:52+0300
2024-07-27T17:52+0300
2024-07-27T17:47+0300
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federal soruşturma bürosu (fbi)
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Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, “Açık hava mitingleri düzenlemeye devam etmek niyetindeyim. ABD Gizli Servisi çabalarını büyük ölçüde artırmayı kabul etti ve bunu yapabilecek durumdalar. Hiç kimse ifade veya toplanma özgürlüğünü yasaklayamaz veya engelleyemez” diye yazdı.Trump daha önce suikast girişimine uğradığı Pensilvanya’daki Butler’a dönerek tekrar seçim mitingi yapacağını duyurmuştu.Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/fbi-teyit-etti-trumpin-kulagina-isabet-eden-cisim-mermi-1086250861.html
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abd, donald trump, abd başkanlık seçimleri, miting, pensilvanya, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi
abd, donald trump, abd başkanlık seçimleri, miting, pensilvanya, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi
Suikast girişimine rağmen: Trump ‘açık hava mitinglerine devam’ dedi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’da uğradığı suikast girişimine rağmen açık hava mitinglerine devam etme niyetinde olduğunu belirterek, “Hiç kimse ifade veya toplanma özgürlüğünü engelleyemez” dedi.
Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, “Açık hava mitingleri düzenlemeye devam etmek niyetindeyim. ABD Gizli Servisi çabalarını büyük ölçüde artırmayı kabul etti ve bunu yapabilecek durumdalar. Hiç kimse ifade veya toplanma özgürlüğünü yasaklayamaz veya engelleyemez” diye yazdı.
Trump daha önce suikast girişimine uğradığı Pensilvanya’daki Butler’a dönerek tekrar seçim mitingi yapacağını duyurmuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.