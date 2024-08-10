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Sıcaklıklar İzmir'de incir hasadını 10 gün erkene çekti
Sıcaklıklar İzmir'de incir hasadını 10 gün erkene çekti
Sputnik Türkiye
İzmir'de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T01:32+0300
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nin geçim kaynaklarından biri olan Bardacık incirinde hasat heyecanı yaşanıyor. İncir için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan incirleri topluyor. İnce kabuğu ve tatlı yapısı olan incir için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da boyutlarına göre ayırarak iç piyasaya gönderiyor. Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı yaklaşık 10 gün erken hasat edilen incirin fiyatı tarlada 100-120 TL arasında seyrederken, pazarda ise bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor.'Tescilini almak için uğraşıyoruz'Bardacık İncirinin kendine has bir özelliği olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "İncirin kabukları incedir, çok tatlıdır. Bu incirin kurutması olmaz. Yalnızca yaş zamanı geldiğinde koparılır ve 1-2 gün içinde tüketilir. Bu yalnızca Payamlı köyüne has bir meyve. Biz de bu meyvenin tescilini almak için uğraşıyoruz ve tescilini alacağız" diye konuştu.Festival düzenleniyor, incir tanıtılıyorKöyün dağlık alanda bulunduğunu aktaran Günay, "Bu yüzden köylünün düz alanları yok. Çiftçi burada badem, zeytin ve bardacık inciri ve üzümle geçimlerini sağlıyor. Biz de köylümüzle birlikte Cumartesi günü, 10. Bardacık Festivali'mizi gerçekleştireceğiz. Köylümüz buradaki yaptığı ürünleri hazırlıyor. Biz de o günü burada bir şenlikle köylümüze destek oluyoruz. Artık Payamlı köyü de ciddi bir gelir elde ediyor. Biz de kooperatiften ürünleri alıyoruz, yardımsever insanların sayesinde de dar gelirli insanlara ulaştırıp onların da yemesini sağlıyoruz. Köylümüzün artık şehre inmesin diyoruz. Köylümüz köyünde çalışsın, kalkınsın" ifadelerine yer verdi.'5-6 ton rekolte bekliyoruz'Bu sene 5-6 ton rekolte beklediklerini belirten Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:'Arazimiz geniş'Sıcaklıkların bastırmasıyla mahsulün biraz erken hasat olduğuna işaret eden Payamlı Mahallesi Muhtarı İrfan Kublay, "Bardacık İnciri, bizim milli bir meyvemiz. Köy alanımız ve arazimiz geniş. Sabah güneş doğmadan incirin toplanması lazım. İncirin üzerinde buğulanma oluşuyor. Bu buğulanma oluşmadan incirin toplanması lazım. İncir ertesi güne kaldığı zaman kalitesi düşüyor. Köylünün büyük ölçüde geçimi üzüm ve incirden sağlanıyor" dedi.'Maliyetler yüksek'Küçüklüğünden beri incir üretimi yaptıklarını anlatan üretici Uğur Kahya da şöyle konuştu:'Hasat 3 hafta sürüyor'İnciri toplama sürecinden bahseden Kahya, şöyle devam etti:
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Sıcaklıklar İzmir'de incir hasadını 10 gün erkene çekti

01:32 10.08.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİİzmir'de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının ise 200 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.
İzmir'de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının ise 200 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ
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İzmir'de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının ise 200 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nin geçim kaynaklarından biri olan Bardacık incirinde hasat heyecanı yaşanıyor.
İncir için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan incirleri topluyor. İnce kabuğu ve tatlı yapısı olan incir için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da boyutlarına göre ayırarak iç piyasaya gönderiyor. Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı yaklaşık 10 gün erken hasat edilen incirin fiyatı tarlada 100-120 TL arasında seyrederken, pazarda ise bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor.

'Tescilini almak için uğraşıyoruz'

Bardacık İncirinin kendine has bir özelliği olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "İncirin kabukları incedir, çok tatlıdır. Bu incirin kurutması olmaz. Yalnızca yaş zamanı geldiğinde koparılır ve 1-2 gün içinde tüketilir. Bu yalnızca Payamlı köyüne has bir meyve. Biz de bu meyvenin tescilini almak için uğraşıyoruz ve tescilini alacağız" diye konuştu.

Festival düzenleniyor, incir tanıtılıyor

Köyün dağlık alanda bulunduğunu aktaran Günay, "Bu yüzden köylünün düz alanları yok. Çiftçi burada badem, zeytin ve bardacık inciri ve üzümle geçimlerini sağlıyor. Biz de köylümüzle birlikte Cumartesi günü, 10. Bardacık Festivali'mizi gerçekleştireceğiz. Köylümüz buradaki yaptığı ürünleri hazırlıyor. Biz de o günü burada bir şenlikle köylümüze destek oluyoruz. Artık Payamlı köyü de ciddi bir gelir elde ediyor. Biz de kooperatiften ürünleri alıyoruz, yardımsever insanların sayesinde de dar gelirli insanlara ulaştırıp onların da yemesini sağlıyoruz. Köylümüzün artık şehre inmesin diyoruz. Köylümüz köyünde çalışsın, kalkınsın" ifadelerine yer verdi.

'5-6 ton rekolte bekliyoruz'

Bu sene 5-6 ton rekolte beklediklerini belirten Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz kesinlikle araya toptancıyı koymuyoruz. Köylümüz kendi ürününü getiriyor. Güzelbahçe'ye, Balçova'ya, Narlıdere'ye kendisi satıyor. Böylelikle vatandaşlarımız da daha ucuza Bardacık İnciri yiyebiliyor. Hava şartlarından dolayı geçen seneye göre rekoltede çok bir artış yok.”

'Arazimiz geniş'

Sıcaklıkların bastırmasıyla mahsulün biraz erken hasat olduğuna işaret eden Payamlı Mahallesi Muhtarı İrfan Kublay, "Bardacık İnciri, bizim milli bir meyvemiz. Köy alanımız ve arazimiz geniş. Sabah güneş doğmadan incirin toplanması lazım. İncirin üzerinde buğulanma oluşuyor. Bu buğulanma oluşmadan incirin toplanması lazım. İncir ertesi güne kaldığı zaman kalitesi düşüyor. Köylünün büyük ölçüde geçimi üzüm ve incirden sağlanıyor" dedi.

'Maliyetler yüksek'

Küçüklüğünden beri incir üretimi yaptıklarını anlatan üretici Uğur Kahya da şöyle konuştu:
“Bu sene aşırı sıcaklardan dolayı rekolte düşük. Maliyetler yüksek. Biz küçük aile çiftçileriyiz. Bizim gibi küçük aile çiftçileri, girdiyi pahalı yapıyor. Çıkardığı ürünü de az çıkardığı için ürünü satmakta güçlük çekiyor. Ama yetersiz kalıyoruz.”

'Hasat 3 hafta sürüyor'

İnciri toplama sürecinden bahseden Kahya, şöyle devam etti:
“Sabah 5'te kalkıyoruz ve ailecek tarlaya geliyoruz. 09.00'a kadar incirleri topluyoruz. Daha sonra topladığımız ürünleri iç piyasaya satmaya gidiyoruz. Hasat yaklaşık 3 hafta sürüyor. Arazi şartlarımız kötü. Bu yüzden zorlu çiftçilik yapıyoruz.”
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