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Bakan Yerlikaya: Malvarlığına karşı işlenen suçlar geçen yıla oranla olay sayısı yüzde 27 düştü
Bakan Yerlikaya: Malvarlığına karşı işlenen suçlar geçen yıla oranla olay sayısı yüzde 27 düştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV'de, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor. Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
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Bakan Yerlikaya: Malvarlığına karşı işlenen suçlar geçen yıla oranla olay sayısı yüzde 27 düştü

20:58 09.08.2024 (güncellendi: 21:36 09.08.2024)
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz" dedi. Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nın huzurun yüzyılı olmasını istiyoruz. Geçen yıla oranla olay sayısı yüzde 27 düştü. Vatandaşım müsterih olsun" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV'de, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor.
Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
4 Haziran 2023 Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı görevi bize verildi. O günden bu yana biz gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Aslında geldiğimiz günden beridir hep iki kelime dilimizde. Türkiye'nin huzuru. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile bir asrı tamamladığımız bu yüzyıl Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri 2'nci asır ile ilgili hedeflerimiz var. Türkiye'nin Yüzyılı diyoruz. Onun liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Ama bizim bakanlığımızı ilgilendiren 600 bin mesai arkadaşımızı ilgilendiren Türkiye Yüzyılı'nda bu yüzyılın bize gösterilen hedef huzurun yüzyılı olması. Peki huzurun yüzyılı olması ile ilgili neler yapıyoruz. Aslında çok yakın zamanda 24'üncü yaş günü kutlanacak partimizin. 22 yıldan beri hükümetle iş başında Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk günden bu güne kadar terörle mücadele, organize suç örgütleri ile mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ile mücadele hepsinin temel odaklandığımız alan.
Ama asayişle ilgili kişilere mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm asayişle ilgili suçların tamamında da biz önleyici hizmet vermek ve eğer bir suç da işlendiyse en kısa zamanda bunu aydınlatıp götürüp adalete teslim etmek. İçişleri ailesinin temel görevi bu. Biz bunu gece gündüz demeden dağ başında demeden dar ve çıkmaz sokaklarda demeden her yerde ama her yerde bu vizyonuna bu hedefle çalışıyoruz. Asayişle ilgili mal varlığı ve kişilere ilişkin işlenen suçlarla ilgili biz hep şunu söylüyoruz. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın görevini iki kelime ile nasıl anlatabiliriz. Önlemek birinci kelime. İkincisi yakalamak. Bütün bunları yaparken de göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz cümle şu. Hukuk, hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz.
Malvarlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yıla oranla olay sayısı yüzde 27 düştü. Aydınlatma oranı geçen yıl yüzde 61,5'ti bu yıl yüzde 77. Türkiye Yüzyılı'nın huzurun yüzyılı olmasını istiyoruz. Vatandaşım müsterih olsun
Ben kaymakam adaylığından başlayıp 16 senenin üzerinde 5 vilayette valilik yaparak 33 yılımı doldurdum. 11 yılımı da doğu ve güneydoğuda çalıştım. Asayişle ilgili eğer kapısının önünde park ettiği bir bisiklet veya bir motosikleti çalınan bir yurttaş için vatandaş için o gün dünya başına yıkılmıştır. Ne yapıp edilip o malının bulunması lazım. O gün ekranda dünyanın en önemli haberlerini izlerken onun aklı her zaman oradadır. Dolayısıyla huzur aslında kişilerin ve toplumun canını yakan onu üzen onu inciten onu kıran ister mal varlığına ister kendisine ne olursa olsun arkadaşlarımızla beraber valilerimiz onların emrindeki kolluk birimlerimiz yani jandarma, emniyet, sahil güvenlik hep performans kriterleri getirdim. Bakan olarak. Bakanlar olarak. Dedik ki biz şu suçlarla ilgili önleyicilik gücünüzü sınayacağız. Hedefimiz şu, yakalamalar ile ilgili şu.
Almanya ile bizim nüfusumuz hemen hemen aynı. Çok az biz onlardan fazlayız. Geçen arkadaşlar bunların Almanya'daki hallerini buldular. 2023'te Almanya'daki kasten öldürme aydınlatma oranı yüzde 93 bizde yüzde 98,9. Bizde yine 2023'te faili meçhul sadece 8 onlarda yüzde 36. Biz bundan sonraki dönemlerde Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın önemli ülkeleri ile onların açık kaynaklara verdikleri kişilere mallara karşı suçlarla ilgili ve göçle ilgili özellikle düzensiz göçle ilgili mücadeleleri ile ilgili aziz milletimize göstereceğiz ki kendi güvenlik birimlerinin performansını değerlendirebilsinler. Tıpkı az önce Almanya ile ilgili kasten öldürmeyi kıyasladığım gibi.
Motosikletle saldırı maalesef popülerdi bu. Sadece bizde değil. Dünyada bir trend bu. Motosiklet ile yapılan suç. Bu yöntem özellikle büyükşehirlerde trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde motosiklet girmesi çıkması kaçması. Dünyanın metropol şehirlerinin imtihanı bu. Motosikletli suç. Bunu organize suç örgütleri şehir eşkiyaları dediğimiz o suç odakları da bunu çokça tercih ediyorlar. Biz hem organize suçla mücadelemizde 619 rakamına ulaştık. Tutuklama ve adli kontrol rakamlarımız da büyük. Motosikletle ilgili aynı periyotta. Yani 215 günlük süreçte. Bin 176 olay sayısından 197 olay sayısına geriledi. Yani olay sayısında yüzde 83,2 oranında düşüş var. Kasten öldürme daha önce 26 iken şimdi 9'ya düştü. Yaralama bin 903'ten 230'a. Ben şöyle çalışıyorum. İstanbul'da sosyal medyada veya bir şekilde motosiklet ile bir mekana kurşun sıkıldığını duyduğum gördüğüm an Zafer Müdürü arıyorum. Valimizi arıyorum. 2,3 gün bile fazla derhal hemen bulun. Bu suçla ilgili bir hassasiyetimiz var. Gençler geleceklerini karartmasın.
2200 yıllık devlet geleneğimiz var ve göç sadece bu zaman dilimin meselesi değil. Dünya tarihinin içerisinde göç olgusu her zaman olmuştur. Göç küresel bir mesele
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