Rusya, Ukrayna'nın 32 İHA'sını etkisiz hale getirdi
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinБоевая работа расчетов разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки "Центр"
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Muharebe sahasında başarı elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için İHA'larla saldırmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmak için gönderdiği 32 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırı girişimlerinin engellendiğini kaydeden bakanlık, "Kursk Bölgesi'nde 26, Yaroslavl Bölgesi'nde ise 6 İHA Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırı girişimlerinin engellendiğini kaydeden bakanlık, "Kursk Bölgesi'nde 26, Yaroslavl Bölgesi'nde ise 6 İHA Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.