https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusya-ukrayna-sinirindaki-3-bolgede-terorle-mucadele-durumu-ilan-etti-1086698456.html
Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti
Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın sınır hattındaki bölgelere yönelik saldırılarını sıklaştırması üzerine Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, 3 bölgede terörle mücadele durumu... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T09:58+0300
2024-08-10T09:58+0300
2024-08-10T09:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak)
rusya ulusal terörle mücadele komitesi
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
kursk
belgorod
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi.Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov tarafından Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/israil-safak-vakti-gazzedeki-bir-okulu-vurdu-en-az-100-olu-1086697499.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak), rusya ulusal terörle mücadele komitesi, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, kursk, belgorod, bryansk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, saldırı, saldırı girişimi, sızma, terörle mücadele
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak), rusya ulusal terörle mücadele komitesi, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, kursk, belgorod, bryansk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, saldırı, saldırı girişimi, sızma, terörle mücadele
Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti
Ukrayna'nın sınır hattındaki bölgelere yönelik saldırılarını sıklaştırması üzerine Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan edilmesine karar verdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov tarafından Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.
Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.