https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusya-ukrayna-sinirindaki-3-bolgede-terorle-mucadele-durumu-ilan-etti-1086698456.html

Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti

Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın sınır hattındaki bölgelere yönelik saldırılarını sıklaştırması üzerine Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, 3 bölgede terörle mücadele durumu... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T09:58+0300

2024-08-10T09:58+0300

2024-08-10T09:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak)

rusya ulusal terörle mücadele komitesi

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

aleksandr bortnikov

kursk

belgorod

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi.Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov tarafından Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

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rusya

kursk

belgorod

bryansk

ukrayna

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Sputnik Türkiye

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