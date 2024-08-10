Rusya, Kursk Bölgesi'ndeki yabancı paralı askerleri termobarik savaş başlıklı füzeyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinde bulunan yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasını termobarik savaş başlıklı füzeyle imha etti.



Bombardıman sonucu 15 yabancı paralı asker öldürülürken Ukraynalı güçlerin Kursk ve Sumi bölgelerinde son 24 saatte verdiği zayiat 175 asker ve 36 askeri teçhizat olarak kayıtlara geçti.



6 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda Ukrayna ordusunun toplam kaybı 1120 asker ve 140 askeri teçhizata ulaştı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ndeki düşman unsurlarını ortadan kaldırmaya yönelik operasyonun devam ettiğini de vurguladı.



6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.



Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.



Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.