https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alman-basinindaki-alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-medvedevden-sert-uyari-1086702091.html

Alman basınındaki 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna Medvedev'den sert uyarı

Alman basınındaki 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna Medvedev'den sert uyarı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Berlin'de yer alan Federal Meclis'in önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T12:20+0300

2024-08-10T12:20+0300

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ukrayna krizi

rusya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

bild

bild gazetesi

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​​​​​​Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bild gazetesinde yayınlanan ve Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminde kullandığı tanklara atfen 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna yer verilen makaleye sert tepki gösterdi.Medvedev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinde yayınlanan makaleyi 'rövanşist' olarak nitelerken makaledeki 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna cevaben Berlin'de yer alan Federal Meclis'in (Reichstag) önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında bulundu.Dmitriy Medvedev, "Alman gazetesi Bild, Alman tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayınladı. Buna cevaben, en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.Söz konusu makalede 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumu yapılarak Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde Almanya'ya ait en az 3 'Marder' tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı yazılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusya-ukrayna-sinirindaki-3-bolgede-terorle-mucadele-durumu-ilan-etti-1086698456.html

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