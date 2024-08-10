https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alman-basinindaki-alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-medvedevden-sert-uyari-1086702091.html
Alman basınındaki 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna Medvedev'den sert uyarı
Alman basınındaki 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna Medvedev'den sert uyarı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Berlin'de yer alan Federal Meclis'in önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T12:20+0300
2024-08-10T12:20+0300
2024-08-10T12:27+0300
ukrayna krizi
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dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
bild
bild gazetesi
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bild gazetesinde yayınlanan ve Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminde kullandığı tanklara atfen 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna yer verilen makaleye sert tepki gösterdi.Medvedev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinde yayınlanan makaleyi 'rövanşist' olarak nitelerken makaledeki 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna cevaben Berlin'de yer alan Federal Meclis'in (Reichstag) önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında bulundu.Dmitriy Medvedev, "Alman gazetesi Bild, Alman tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayınladı. Buna cevaben, en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.Söz konusu makalede 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumu yapılarak Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde Almanya'ya ait en az 3 'Marder' tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı yazılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rusya-ukrayna-sinirindaki-3-bolgede-terorle-mucadele-durumu-ilan-etti-1086698456.html
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rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, bild, bild gazetesi, almanya, alman, tank, kursk bölgesi, alman tankları, marder tankı, platz d. republik
Alman basınındaki 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna Medvedev'den sert uyarı
12:20 10.08.2024 (güncellendi: 12:27 10.08.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Berlin'de yer alan Federal Meclis'in önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bild gazetesinde yayınlanan ve Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminde kullandığı tanklara atfen 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna yer verilen makaleye sert tepki gösterdi.
Medvedev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinde yayınlanan makaleyi 'rövanşist' olarak nitelerken makaledeki 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna cevaben Berlin'de yer alan Federal Meclis'in (Reichstag) önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında bulundu.
Dmitriy Medvedev, "Alman gazetesi Bild, Alman tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayınladı. Buna cevaben, en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Söz konusu makalede 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumu yapılarak Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde Almanya'ya ait en az 3 'Marder' tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı yazılmıştı.