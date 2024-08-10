https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-sporcular-paris-2024-olimpiyatlarinin-kapanis-torenine-katilabilecek-1086712183.html
Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılabilecek
Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılabilecek
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), tarafsız statüsü verilen Rus sporcuların Paris’teki Olimpiyat Oyunlarının 11 Ağustos Pazar günü yapılacak kapanış... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T19:49+0300
2024-08-10T19:49+0300
2024-08-10T19:53+0300
spor
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
ioc
rus sporcular
2024 paris olimpiyat oyunları
kapanış töreni
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na yedisi tenisçi, üçü kanocu, üçü bisikletçi, biri trambolinci ve biri yüzücü olmak üzere 15 Rus sporcu katıldı. IOC kararıyla Rusya temsilcileri tarafsız sporcu olarak mücadele etti.IOC’den Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bireysel tarafsız sporcular, Paris'teki Olimpiyat Oyunlarının kapanış töreninde yer alabilir. UOK İcra Komitesinin kararı, kapanış törenine takımların değil tüm sporcuların katıldığı ilkesi temelinde alındı. Tarafsız bayrağı olmayacak” dendi.IOC, Rus sporcuların 26 Ağustos’ta gerçekleşen açılış törenine katılmasına izin vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fransa-olimpiyat-oyunlari-icin-evsizleri-paristen-atti-1086636753.html
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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), ioc, rus sporcular, 2024 paris olimpiyat oyunları, kapanış töreni
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), ioc, rus sporcular, 2024 paris olimpiyat oyunları, kapanış töreni
Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılabilecek
19:49 10.08.2024 (güncellendi: 19:53 10.08.2024)
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), tarafsız statüsü verilen Rus sporcuların Paris’teki Olimpiyat Oyunlarının 11 Ağustos Pazar günü yapılacak kapanış törenine katılmasına izin verdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na yedisi tenisçi, üçü kanocu, üçü bisikletçi, biri trambolinci ve biri yüzücü olmak üzere 15 Rus sporcu katıldı. IOC kararıyla Rusya temsilcileri tarafsız sporcu olarak mücadele etti.
IOC’den Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bireysel tarafsız sporcular, Paris'teki Olimpiyat Oyunlarının kapanış töreninde yer alabilir. UOK İcra Komitesinin kararı, kapanış törenine takımların değil tüm sporcuların katıldığı ilkesi temelinde alındı. Tarafsız bayrağı olmayacak” dendi.
IOC, Rus sporcuların 26 Ağustos’ta gerçekleşen açılış törenine katılmasına izin vermemişti.