https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-ordusu-ukraynadaki-yabanci-lejyon-uyelerini-vurdu-kievin-gunluk-kaybi-1885-asker-oldu-1086705508.html

Rus ordusu, Ukrayna'daki Yabancı Lejyon üyelerini vurdu: Kiev'in günlük kaybı 1885 asker oldu

Rus ordusu, Ukrayna'daki Yabancı Lejyon üyelerini vurdu: Kiev'in günlük kaybı 1885 asker oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı unsurları yok etmeyi sürdürüyor. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T14:38+0300

2024-08-10T14:38+0300

2024-08-10T14:38+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086705251_0:81:3188:1874_1920x0_80_0_0_dacbbac40df6baf53453ba5781c3d648.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 1885 asker daha yitirdiğini belirtti.Özel askeri harekat alanındaki son duruma ilişkin günlük raporunu yayınlayan Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi'nin Volçansk ve Liptsov istikametlerinde Yabancı Lejyon'a üye paralı askerler de dahil Kiev rejimi safındaki unsurların vurulduğunu bildirdi.Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısının püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, 5 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaştı.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 152 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 153 İHA, Fransız yapımı 2 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 16 HIMARS roketi ile ABD yapımı 4 Patriot güdümlü füzesi de imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/alman-basinindaki-alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-medvedevden-sert-uyari-1086702091.html

rusya

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

kharkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, kharkov, yabancı, paralı asker