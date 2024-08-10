Rus ordusu, Ukrayna'daki Yabancı Lejyon üyelerini vurdu: Kiev'in günlük kaybı 1885 asker oldu
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны группировки "Центр" работают по БПЛА из зенитной установки ЗУ-23 на боевых позициях на Авдеевском направлении СВО
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı unsurları yok etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 1885 asker daha yitirdiğini belirtti.
Özel askeri harekat alanındaki son duruma ilişkin günlük raporunu yayınlayan Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi'nin Volçansk ve Liptsov istikametlerinde Yabancı Lejyon'a üye paralı askerler de dahil Kiev rejimi safındaki unsurların vurulduğunu bildirdi.
Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısının püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, 5 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaştı.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 152 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 153 İHA, Fransız yapımı 2 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 16 HIMARS roketi ile ABD yapımı 4 Patriot güdümlü füzesi de imha edildi.
Özel askeri harekat alanındaki son duruma ilişkin günlük raporunu yayınlayan Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi'nin Volçansk ve Liptsov istikametlerinde Yabancı Lejyon'a üye paralı askerler de dahil Kiev rejimi safındaki unsurların vurulduğunu bildirdi.
Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısının püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, 5 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaştı.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 152 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 153 İHA, Fransız yapımı 2 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 16 HIMARS roketi ile ABD yapımı 4 Patriot güdümlü füzesi de imha edildi.