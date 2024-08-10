https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/suriyenin-haseke-kentindeki-abd-ussu-kamikaze-ihalarla-hedef-alindi-1086699632.html

Suriye'nin Haseke kentindeki ABD üssü, kamikaze İHA'larla hedef alındı

Suriye'nin Haseke kentindeki ABD üssü, kamikaze İHA'larla hedef alındı

Sputnik Türkiye

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse aidiyeti bilinmeyen birden fazla kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

suriye

haseke

abd

abd ordusu

abd üssü

kamikaze insansız hava aracı (iha)

tenef

deyrizor

şeddadi

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs kamikaze İHA’larla hedef alındı.Hedef alınan üssün çevresinden duman yükseldiği bildirildi.Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/abd-fransa-almanya-italya-ve-ingiltereden-aciklama-libyadaki-askeri-hareketlilik-endise-verici-1086698817.html

suriye

haseke

tenef

deyrizor

şeddadi

fırat nehri

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suriye, haseke, abd, abd ordusu, abd üssü, kamikaze insansız hava aracı (iha), tenef, deyrizor, şeddadi, iran destekli milisler, fırat nehri