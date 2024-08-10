https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rakam-verildi-ssk-ve-bagkurlu-ne-kadar-maas-alacak-1086711736.html
Rakam verildi: SSK ve BAĞKUR'lu ne kadar maaş alacak?
Rakam verildi: SSK ve BAĞKUR'lu ne kadar maaş alacak?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı. Üst bandı ise yüzde 42 belirledi. Bu rakamlar gerçekleşirse emekliler için yüzde 10-14... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T18:34+0300
2024-08-10T18:34+0300
2024-08-10T18:34+0300
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Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Önceki gün Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi. Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar.Takvim'de yer alan habere göre, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak. Burada 3.70 puanlık bir enflasyon farkı oluşacak. SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak?Söz konusu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışları da hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış alıyor. Buna göre de yüzde 38'lik tahmine göre 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek. Yüzde 42 oranında üst banttaki enflasyon gerçekleşirse bu kez 6 aylık artış oranı yüzde 13,95 olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/kok-ayliklara-zam-hesabi-basladi-en-dusuk-emekli-maasina-duzenleme-olacak-mi-1085581152.html
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2024 yıl sonu enflasyon tahmini, temmuz 2024 enflasyon oranı, ssk bağ-kur emekli zammı, memur emeklisi zam oranı, merkez bankası enflasyon raporu, enflasyon farkı hesaplama, toplu sözleşme artışı, emekli maaşı artışı, 6 aylık enflasyon oranı, yüzde 38 enflasyon tahmini
2024 yıl sonu enflasyon tahmini, temmuz 2024 enflasyon oranı, ssk bağ-kur emekli zammı, memur emeklisi zam oranı, merkez bankası enflasyon raporu, enflasyon farkı hesaplama, toplu sözleşme artışı, emekli maaşı artışı, 6 aylık enflasyon oranı, yüzde 38 enflasyon tahmini
Rakam verildi: SSK ve BAĞKUR'lu ne kadar maaş alacak?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı. Üst bandı ise yüzde 42 belirledi. Bu rakamlar gerçekleşirse emekliler için yüzde 10-14 arası artış getiriyor.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Önceki gün Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.
Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi. Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.
Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar.
Takvim'de yer alan habere
göre, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak.
Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak. Burada 3.70 puanlık bir enflasyon farkı oluşacak.
SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak?
Söz konusu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışları da hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış alıyor. Buna göre de yüzde 38'lik tahmine göre 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek. Yüzde 42 oranında üst banttaki enflasyon gerçekleşirse bu kez 6 aylık artış oranı yüzde 13,95 olacak.