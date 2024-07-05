https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/kok-ayliklara-zam-hesabi-basladi-en-dusuk-emekli-maasina-duzenleme-olacak-mi-1085581152.html

Kök aylıklara zam hesabı başladı: En düşük emekli maaşına düzenleme olacak mı?

Kök aylıklara zam hesabı başladı: En düşük emekli maaşına düzenleme olacak mı?

Sputnik Türkiye

Temmuz ayı itibarıyla emeklerin ara zam oranları belirlendi. Buna göre emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacaklar. Enflasyon farkları kök aylıklar üzerine... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T22:24+0300

2024-07-05T22:24+0300

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türkiye

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emekli maaşı

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bağkur

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Milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zamlı maaşları belli oldu. Emeklilere yüzde 24.73, memurlara yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Emekliler kök aylıkları üzerinden yapılan zam oranını hesaplamaya başladı.‘Kök maaşta 8 bin 17 TL detayı’Ancak kök aylığı 8 bin 17 TL’nin üzerinde olanlar zamdan tam anlamıyla yararlanabilecekler. En düşük emekli aylığına bir güncelleme yapılmazsa bazı gruplar zam farkından yararlanamayacak.Peki kök aylıklara bir düzenleme mümkün mü? En düşük emekli maaşına düzenleme olacak mı? Konuyla ilgili beklentilerini Milliyet’e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:“Geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı oranları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam oranına kavuştu. Burada memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağkur emeklilerine eşitlenmesi söz konusu değil. Şu an itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama gelmedi.Önümüzdeki süreci bekleyeceğiz, Meclis kapanmadan önce bir düzenleme yapılabilirse bu Meclis kapanmadan önce gerçekleşecektir.Öte yandan en düşük emekli aylığı ile kök aylığı bilmecesi var. Kişi eğer 10 bin TL maaş alıyorsa yüksek ihtimalle kök aylığı 10 bin TL’nin altındadır ve bunu Hazine tamamlıyordur.Emekliler yeni maaşlarını nasıl hesaplayabilir?15 milyon emeklinin 3 milyon 800’ü en düşük emekli maaşı alıyor. Bu kapsamda değerlendirecek olursak kişiler kök maaşlarını hesaplamak için e-Devlet'e giriş yaparak prime esas kazanç tutarlarını yüzde 24.73 oranında artırarak yeni aylıklarını hesaplayabilirler.Şu anda kök aylığı 8 bin 17 TL olan kişilere yüzde 24.73 artış yapıldığında bu 10 bin TL’ye denk geliyor. 8 bin 17 TL ve altında maaş alan kişilerin maaş farkları 10 bin TL’ye tamamlandığı için zam farkı gerçekleşmiyor. 8 bin 17 TL’den daha fazla kök aylığı olan bir kişiye maaş farkı yansıyor diyebiliriz. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html

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