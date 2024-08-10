https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/pendikte-iett-otobusunun-carptigi-binanin-yikimi-tamamlandi-1086716950.html
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı
Sputnik Türkiye
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yürütülen yıkım çalışmaları sona erdi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T23:39+0300
2024-08-10T23:39+0300
2024-08-10T23:39+0300
türkiye
pendik
istanbul
otobüs
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
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Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün öğleden sonra başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.Yıkım çalışması akşam saatlerinde sona erdi. Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.Ne olmuştu?Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/seyir-halindeki-iett-otobusunde-yangin-cikti-1086616103.html
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pendik, istanbul, otobüs, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
pendik, istanbul, otobüs, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yürütülen yıkım çalışmaları sona erdi.
Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün öğleden sonra başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.
Yıkım çalışması akşam saatlerinde sona erdi. Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.
Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti.